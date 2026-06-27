Ab 15 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Assen live zu sehen ist

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Am Samstag um 15 Uhr findet auf dem TT Circuit Assen der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf
Der Große Preis der Niederlande an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Samstag überträgt SRF zwei ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 17.25 Uhr eine Teilaufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.55 Uhr das MotoGP-Rennen live. Ab 0.35 Uhr in der Nacht folgen Wiederholungen der Rennen der Klassen Moto2 und Moto3. RTS2 überträgt am Samstag ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (9 Runden)
16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1
08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)
15.30 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (9 Runden)
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