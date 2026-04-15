MotoGP auf dem Sachsenring 2026: Premiere für den «Family-Day»

Die MotoGP-WM ist in diesem Jahr vom 10. bis 12. Juli im Zuge des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring zu Gast. Das Event brachte im Jahr 2025 einen Besucherrekord – über die drei offiziellen Veranstaltungstage strömten damals sagenhafte 256.441 Zuschauer nach Hohenstein-Ernstthal. Die Veranstalter der Sachsenring Event GmbH arbeiten im Hintergrund laufend an kleinen Adaptionen und bieten auch für 2026 Neuerungen.

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Besonders attraktiv wird der erstmals durchgeführte Family-Day, der am Donnerstag, dem 9. Juli, über die Bühne gehen wird. All das gibt es bei freiem Eintritt. Stammgäste wissen: Davor gibt es bereits am Mittwoch den beliebten Charity-Run für wohltätige Zwecke über die Rennstrecke. Der neu ausgerufene Family-Day am Donnerstag soll dann als perfekte und lockere Einstimmung auf das größte Einzelsport-Event Deutschlands dienen. Es wird ein bunter Tag mit viel Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Im Angebot stehen beim Family Day unter anderem neben dem Riesenrad oder einer Hüpfburg spezielle Renn-Simulatoren. Ebenfalls angeboten werden Slot-Car-Rennen, Probefahrten mit Pocket Bikes und viele weitere Mitmach-Aktionen wie Luftballonmodellage und Bastelstationen. Eine besondere Attraktion des Familientages ist ein Glücksrad mit hochwertigen Gewinnen. Auch das Team von «Stark für Kinder Zwickau» wird vor Ort sein und die Veranstaltung begleiten.

Zahlreiche weitere Fan-Erlebnisse

Dazu bringt der Donnerstag am Nachmittag im Rahmen des «Pitwalks» traditionell auch die Chance auf den Marsch durch die geöffnete Boxengasse, wo die Bikes einiger Top-Teams direkt vor den Garagen ausgestellt sind. Dort ist der Ansturm jedes Jahr enorm. Übrigens: Erste Tribünen sind bereits ausverkauft. Für die Bereiche T10, T8 und T2 sind nur noch vereinzelte Plätze verfügbar.

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Neu ist auf dem Sachsenring auch das Boxendach-Ticket und die sogenannte Paddock-Tour. Im Rahmen dieser geführten Runde geht es zum Beispiel durch die Fahrerlagerbereiche 1 und 2, vorbei an den Team-Hospitalitys und hinauf auf das Boxendach. Von dort aus ist ein Großteil der Rennstrecke einsehbar. Die Tickets für die außergewöhnliche Paddock-Tour sind online über die ADAC-Motorsport-Plattform buchbar. Infos zu sämtlichen Ticket-Angeboten gibt es per E-Mail unter info@sachsenring-event.de oder telefonisch unter 03723/8099111 .