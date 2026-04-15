Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP auf dem Sachsenring 2026: Premiere für den «Family-Day»

Das deutsche MotoGP-Event auf dem Sachsenring wird in diesem Jahr um eine weitere attraktive Facette reicher – erstmals wird es am Donnerstag vor dem Rennwochenende einen «Family-Day» geben.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Mitte Juli gastiert die MotoGP-WM auf dem Sachsenring
Mitte Juli gastiert die MotoGP-WM auf dem Sachsenring
Foto: Gold & Goose
Mitte Juli gastiert die MotoGP-WM auf dem Sachsenring
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die MotoGP-WM ist in diesem Jahr vom 10. bis 12. Juli im Zuge des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring zu Gast. Das Event brachte im Jahr 2025 einen Besucherrekord – über die drei offiziellen Veranstaltungstage strömten damals sagenhafte 256.441 Zuschauer nach Hohenstein-Ernstthal. Die Veranstalter der Sachsenring Event GmbH arbeiten im Hintergrund laufend an kleinen Adaptionen und bieten auch für 2026 Neuerungen.

Werbung

Werbung

Besonders attraktiv wird der erstmals durchgeführte Family-Day, der am Donnerstag, dem 9. Juli, über die Bühne gehen wird. All das gibt es bei freiem Eintritt. Stammgäste wissen: Davor gibt es bereits am Mittwoch den beliebten Charity-Run für wohltätige Zwecke über die Rennstrecke. Der neu ausgerufene Family-Day am Donnerstag soll dann als perfekte und lockere Einstimmung auf das größte Einzelsport-Event Deutschlands dienen. Es wird ein bunter Tag mit viel Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Im Angebot stehen beim Family Day unter anderem neben dem Riesenrad oder einer Hüpfburg spezielle Renn-Simulatoren. Ebenfalls angeboten werden Slot-Car-Rennen, Probefahrten mit Pocket Bikes und viele weitere Mitmach-Aktionen wie Luftballonmodellage und Bastelstationen. Eine besondere Attraktion des Familientages ist ein Glücksrad mit hochwertigen Gewinnen. Auch das Team von «Stark für Kinder Zwickau» wird vor Ort sein und die Veranstaltung begleiten.

Empfehlungen

Zahlreiche weitere Fan-Erlebnisse

Dazu bringt der Donnerstag am Nachmittag im Rahmen des «Pitwalks» traditionell auch die Chance auf den Marsch durch die geöffnete Boxengasse, wo die Bikes einiger Top-Teams direkt vor den Garagen ausgestellt sind. Dort ist der Ansturm jedes Jahr enorm. Übrigens: Erste Tribünen sind bereits ausverkauft. Für die Bereiche T10, T8 und T2 sind nur noch vereinzelte Plätze verfügbar.

Werbung

Werbung

Neu ist auf dem Sachsenring auch das Boxendach-Ticket und die sogenannte Paddock-Tour. Im Rahmen dieser geführten Runde geht es zum Beispiel durch die Fahrerlagerbereiche 1 und 2, vorbei an den Team-Hospitalitys und hinauf auf das Boxendach. Von dort aus ist ein Großteil der Rennstrecke einsehbar. Die Tickets für die außergewöhnliche Paddock-Tour sind online über die ADAC-Motorsport-Plattform buchbar. Infos zu sämtlichen Ticket-Angeboten gibt es per E-Mail unter info@sachsenring-event.de oder telefonisch unter 03723/8099111.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien