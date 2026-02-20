MotoGP auf dem Sachsenring: Als Helfer live dabei sein!

Die MotoGP-WM ist in Deutschland auch in der Saison 2026 auf dem Sachsenring zu Gast. Der «Liqui Moly Grand Prix Deutschland 2026» steigt in diesem Jahr vom 10. bis 12. Juli – es ist das zwölfte Event im MotoGP-WM-Kalender. Im Vorjahr zog das Event in Hohenstein-Ernstthal über die drei Veranstaltungstage hinweg 256.441 Fans an, was wieder einen neuen Rekord bedeutete.

Werbung

Werbung

Auch in diesem Jahr wird die größte deutsche Einzel-Sportveranstaltung im Hintergrund wieder von hunderten freiwilligen Helfern getragen, die ein Event derartiger Größe überhaupt erst möglich machen. Für die verschiedenen Positionen und Tätigkeiten auf und rund um das Rennstrecken-Areal werden noch freiwillige Helfer gesucht. Diese können im Zuge ihrer Tätigkeit das Event aus einer besonderen Perspektive erleben. Gesucht werden unter anderem Tribünenordner, Ordner im Eventgelände sowie Parkplatzhelfer, die dort für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Wünsche für den Einsatzbereich können angegeben werden

Es können vorab auch Wünsche für den Einsatzbereich angegeben werden – es besteht jedoch keine Garantie auf einen bestimmten Einsatzort. Dazu ist es auch erforderlich, jene Tage anzugeben, an welchen ein Einsatz auf dem Sachsenring möglich ist. Einige Posten auf dem Areal müssen bereits ab Beginn der Event-Woche besetzt sein. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, in Form einer Nachtschicht tätig zu sein. Der Veranstalter gibt überdies zu bedenken, dass die Sonntags-Nachtschicht bis Montagfrüh läuft. Neben einer Aufwandsentschädigung gibt es für jeden Helfer ein Gästeticket zum Sonderpreis.

Wie funktioniert die Bewerbung als Sachsenring-Helfer in groben Zügen? Die Frist zur Bewerbung läuft noch bis zum 31. März. Auf der Website zum Deutschland-GP bzw. auch über die Plattformen in den sozialen Medien gibt es die betreffenden Formulare in der Download-Version. Dort können Aspiranten alle wichtigen Infos entnehmen und sich via Fragebogen bewerben. Das Formular kann auch per Post an die Sachsenring Event GmbH retourniert werden oder direkt am Turm abgegeben werden.

Werbung

Werbung