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Sechs Strafen! MotoGP baut nachträglich Barcelona-Ergebnis um

Wegen sechs Strafen, fünf davon wegen regelwidrigen Reifendrucks, wurde gut 90 Minuten nach Ende des Catalunya-GP noch das Rennergebnis in der MotoGP umgebaut. Wer die Gewinner und Verlierer sind.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Der Catalunya-GP war ereignisreich
Der Catalunya-GP war ereignisreich
Foto: Gold & Goose
Der Catalunya-GP war ereignisreich
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Um 14 Uhr begann der Catalunya-GP der MotoGP – und um kurz nach 18 Uhr stand das Ergebnis final fest. Ein langer und ereignisreicher Nachmittag war es in Montmelo bei Barcelona.

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Gleich zwei schwere Unfälle überschatteten das Rennen und sorgten jeweils für rote Flaggen, Unterbrechungen und Neustartprozeduren. So verlängerte sich der Grand Prix bis ungefähr halb vier. Doch das war noch nicht das Ende: Denn nach dem Rennen wurde bekanntgegeben, dass gleich gegen sechs Fahrer wegen irregulären Reifendrucks ermittelt wird. Dazu kam eine Strafe zu einem Rennunfall.

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Joan Mir
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Francesco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Betroffen von den Reifendruck-Ermittlungen waren der Zweitplatzierte Joan Mir, Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller und Francesco Bagnaia. Alle «Verdächtigen» mit Ausnahme von Ducati-Werkspilot Bagnaia bekamen nachträglich 16 Sekunden auf ihre Renndauer aufgerechnet. Dazu kam noch eine sechste Strafe: Ai Ogura hatte noch im Rennen eine Long-Lap-Strafe für den Crash mit Pedro Acosta bekommen, der den Spanier kurz vor Renn-Ende von der Bahn beförderte. Diese wurde nachträglich in eine 3-Sekunden-Strafe umgewandelt.

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Was bedeutet das nun für das Rennergebnis?

Klar, die großen Verlierer sind die Bestraften. Aber gleich mehrere andere Fahrer profitieren teilweise enorm durch die Strafenflut knapp 90 Minuten nach Ende des Rennens. So rückt Fermin Aldeguer von Platz 3 auf Platz 2 vor. Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia, der ja zwischenzeitlich sogar die Strafe fürchten musste, rückt aufs Podium vor, ist Dritter.

Viele Fahrer machen zwei Plätze gut

Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco Morbidelli und Luca Marini machen gleich zwei Plätze gut. Yamaha-Wildcardfahrer Augusto Fernandez schaffte durch die Strafen sogar den Sprung von Platz 17 auf 15, also in die Punkte. Jack Miller wurde zwar bestraft, profitierte aber auch von den Strafen der anderen, sodass er nur eine Position verlor.

Einer der größten Profiteure des Chaos ist KTM-Mann Brad Binder. Er war beim ersten und ursprünglichen Rennstart abgebogen und in die Garage gefahren, startete aus der Boxengasse und lag entsprechend weit hinten. Bei einem regulären Grand Prix wäre er vermutlich auf den letzten Plätzen gelandet. Beim ersten Restart schaffte er es aufs Grid. Am Ende kam er als Neunter ins Ziel, wurde zum Siebten hochgestuft.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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