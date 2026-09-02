MotoGP-Asse stimmen sich mit Basketball-Challenge auf Misano ein

Vom 11. bis 13. September findet der Große Preis von San Marino statt. Bevor die Fahrer der MotoGP-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli um WM-Punkte kämpfen, werden einige von ihnen an einem Basketball-Show-Wettkampf teilnehmen. Die Rede ist von den italienischen Lokalmatadoren und VR46-Academy-Fahrern Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli. Sie werden bei einem Spiel, gemeinsam mit gelernten Basketballern, gegeneinander antreten.

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Der Weltbasketballverband FIBA und die MotoGP veranstalten am 9. September in Rimini ein 3x3-Basketball-Showcase. Die Veranstaltung soll MotoGP-Piloten, Basketballspieler und Fans zu einem gemeinsamen Abend zusammenbringen.

Das «FIBA 3x3 MotoGP Showcase», das ab 17.30 Uhr auf der Piazzale Kennedy in Misano stattfindet, umfasst eine Dunking-Show, gefolgt von einem Basketballspiel mit MotoGP-Fahrern, FIBA-3x3-Spielern und besonderen Gästen. Der Modus: Es treten jeweils drei Spieler gegeneinander an. Gespielt wird bei dieser Variante nur auf einen Korb.

Morbidelli gegen Bezzecchi und Bagnaia

Morbidelli wird sein Team gegen eine Mannschaft anführen, in der Bezzecchi und Bagnaia spielen. Zu den weiteren bestätigten Spielern gehören der 3x3-Basketballspieler Giorgio Di Bonaventura und der Content-Creator Luca Campolunghi. Weitere Namen werden kurz vor dem Wettbewerb bekannt gegeben.

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«Die Zusammenführung von MotoGP-Fahrern und 3x3-Basketballspielern und Content-Creators für diese Veranstaltung schafft eine einzigartige Gelegenheit, zwei dynamische Sportgemeinschaften zu vereinen und neuen Fans den 3x3-Basketball in einem spannenden Rahmen näherzubringen», betonte Alex Sanchez, Geschäftsführer der FIBA 3x3. «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der MotoGP bei dieser Veranstaltung in Rimini.»

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Kelly Brittain, Geschäftsführerin für globales Marketing bei der MotoGP, ergänzte: «Wir freuen uns sehr, bei dieser Veranstaltung mit der FIBA zusammenzuarbeiten und so Basketball und die MotoGP zusammenzubringen. Es wird großartige Unterhaltung für alle sein, die kurz vor dem Grand Prix von San Marino die Show genießen können – damit lassen wir die Feierlichkeiten des Wochenendes stilvoll beginnen.»