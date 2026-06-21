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MotoGP Live-Ticker aus Brünn: Marco Bezzecchi ist zum Zuschauen verdammt

Im MotoGP-Sprint am Samstag triumphierte Pecco Bagnaia in Brünn vor dem starken Ai Ogura und Marc Marquez. WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) ist nach seinem Ausraster für den Grand Prix gesperrt.

MotoGP

Die Fans in Brünn sind gerüstet für den Höhepunkt
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Foto: gerhard schiel
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© gerhard schiel

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Als die ersten Videos auftauchten, wie Marco Bezzecchi nach seinem Sturz im Sprint am Samstag einen Streckenposten erst von seiner Aprilia wegstieß und ihm anschließend auch noch eine Ohrfeige verpasste, rückten die Leistungen von Pecco Bagnaia, Ai Ogura und Marc Marquez in den Hintergrund – sie durften sich die Medaillen umhängen lassen.

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Am Sonntagmorgen entschuldigte sich Bezzecchi bei dem malträtierten Streckenposten – es gab sehr emotionale Szenen, der Blackout wurde ihm verziehen. Dem Italiener ist bewusst, dass er einen gravierenden Aussetzer hatte, für den er sich schon wenig später schämte. Weil er damit dem Ansehen des Sports geschadet hat, wurde der WM-Leader für den Grand Prix am Sonntag gesperrt, daran änderte auch der Einspruch von Aprilia Racing nichts.

Vor dem Grand Prix von Tschechien hatte Bezzecchi nach der Nullrunde am Samstag in der Weltmeisterschaft noch 15 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jorge Martin. Was am Sonntag passiert, erfahren sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com ab13.30 Uhr.

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