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Großer Preis von Tschechien: Der Zeitplan für das MotoGP-Event in Brünn

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Brünn. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen beim Großen Preis von Tschechien gibt es hier im Überblick.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

An diesem Wochenende findet der Tschechien-GP in Brünn statt
An diesem Wochenende findet der Tschechien-GP in Brünn statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet der Tschechien-GP in Brünn statt
© Gold & Goose

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Nach fünf Jahren Pause kehrte die MotoGP-WM 2025 nach Brünn zurück. Die tschechische Rennstrecke empfing die Motorrad-Weltmeisterschaft erstmals seit 2020. Das Automotodrom Brno ist 5,4 km lang und für sein anspruchsvolles Layout mit 14 Kurven, darunter sechs Links- und acht Rechtskurven, bekannt.

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Letztes Jahr konnte Champion Marc Marquez sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix gewinnen. Der Ducati-Pilot erlebte zuletzt in Ungarn ein perfektes Rennwochenende mit zwei Siegen. Die anspruchsvolle und lange Strecke in Brünn stellt jedoch eine andere körperliche Herausforderung dar als der enge Balaton Park Circuit. Zu den Favoriten in Tschechien zählen wieder die Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Martin bekam aber für den von ihm verschuldeten Startcrash in Ungarn für den Grand Prix in Tschechien eine doppelte Long-lap aufgebrummt. Ein Anwärter auf die vorderen Plätze wird in Brünn auch der WM-Dritte, Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing), sein. Ebenso wie Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Der MotoGP-Sprint (10 Runden) am Samstag beginnt um 15 Uhr. Am Sonntag wird das Moto3-Rennen um 11 Uhr gestartet, um 12.15 Uhr sind dann die Moto2-Piloten an der Reihe. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 21 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis von Tschechien 2026 (MESZ):

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Freitag, 19. Juni:

  • 09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

  • 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

  • 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

  • 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

  • 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

  • 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

TV-Programm

Samstag, 20. Juni:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

Sonntag, 21. Juni:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (21 Runden)

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