Liberty stärkt Ezpeleta-Familie: Carlos ist jetzt stellvertretender CEO

Am 25. August gab die MotoGP Sports Entertainment Group die Ernennung von Carlos Ezpeleta zum stellvertretenden Chief Executive Officer bekannt. Laut einem offiziellen Statement werde dadurch «sein bedeutender Beitrag zur Weiterentwicklung des Sports gewürdigt und das Führungsteam für die nächste Entwicklungsphase gestärkt.»

Werbung

Werbung

Bislang war Carlos Ezpeleta als MotoGP-Sportdirektor tätig. Durch die Beförderung rückt er direkt an die zweite Stelle hinter seinem Vater Carmelo. «Carlos Ezpeleta spielt seit mehr als einem Jahrzehnt eine Schlüsselrolle in der MotoGP und hat dazu beigetragen, die internationale Präsenz der Serie auszubauen, strategische Partnerschaften zu stärken, das kommerzielle Angebot zu verbessern und die weltweite Fangemeinde zu vergrößern», hieß es im Statement. «Er verfügt über umfangreiche Erfahrung – sowohl auf der geschäftlichen als auch auf der sportlichen Seite der Meisterschaft – und hat maßgeblich dazu beigetragen, die MotoGP sicherer, wettbewerbsfähiger und spannender denn je zu machen.»

«Es ist mir eine große Ehre, diese Aufgabe in einer für die MotoGP so spannenden Zeit zu übernehmen», freute sich Carlos Ezpeleta. «Mit unseren großartigen Fans und Partnern auf der ganzen Welt freue ich mich darauf, gemeinsam mit Liberty Media und der gesamten MotoGP-Community neue Zielgruppen zu erreichen, neue Möglichkeiten zu schaffen und das volle Potenzial dieses Sports auszuschöpfen.»

Carmelo und Carlos Ezpeleta Foto: Gold & Goose Carmelo und Carlos Ezpeleta © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Liberty Media: Mit Carmelo und Carlos in die MotoGP-Zukunft

Durch diesen Schritt stärkt Liberty Media den Einfluss der Ezpeleta-Familie in der MotoGP. Zudem spiegelt die Maßnahme das Bekenntnis wider, die nächste Wachstumsphase mit Carmelo und Carlos an der Spitze zu gestalten.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Aragon: International Livestream MotoGP World Championship 28.08.2026 - 08:55

«Die MotoGP hat sich weltweit ein solides Fundament geschaffen, und wir sehen eine enorme Chance, diesen Sport auf die nächste Stufe zu heben», betonte Derek Chang, CEO von Liberty Media. «Carlos verfügt über die Erfahrung, die Weitsicht und das tiefgreifende Verständnis der MotoGP, um diesen Wandel mitzugestalten, und wir freuen uns darauf, ihn in seiner neuen Position zu unterstützen.»

Seit 2007 arbeitet Carlos Ezpeleta in der MotoGP. In den 20 Jahren hat der Spanier das kontinuierliche Wachstum der Motorrad-Weltmeisterschaft miterlebt und mitgestaltet. «Carlos hat über viele Jahre hinweg eine entscheidende Rolle beim Wachstum der MotoGP gespielt», unterstrich Vater Carmelo. «Seine Erfahrung erstreckt sich auf alle Bereiche unseres Unternehmens, und seine Führungsqualitäten, seine Weitsicht und seine Leidenschaft für den Sport machen ihn zur richtigen Person, um die MotoGP in ihr nächstes Kapitel zu führen.»

Carmelo Ezpeleta mit Liberty-CEO Derek Chang Foto: Gold & Goose Carmelo Ezpeleta mit Liberty-CEO Derek Chang © Gold & Goose

Werbung