MotoGP-Concessions: Wo die Hersteller nach der Saison 2025 stehen

Beim letzten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2025 hat Honda einen bedeutenden Meilenstein erreicht: In Valencia reichte Platz 7 von Luca Marini aus, um vom Konzessionsrang D in den Rang C aufgestiegen.

Für HRC war dies ein wichtiger Prestige-Erfolg – endlich hat es der japanische Hersteller aus dem Keller hinausgeschafft. Das bedeutet aber auch, dass Honda eine ganze Reihe von Vorteilen verliert, die sie im Rang D zur Verfügung hatten. Die Anzahl der Testreifen wird von 260 auf 220 reduziert, und statt freier Tests mit beliebigen Fahrern sind nun nur noch Testfahrer zugelassen. Anstatt auf beliebigen Rennstrecken zu testen, sind sie nun auf drei Strecken beschränkt, und sie haben nun sieben oder acht – acht gemäß dem aktuellen Kalender – Motoren pro Saison zur Verfügung. Die Motorspezifikationen sind nun festgelegt, und sie erhalten ein Aerodynamik-Update pro Saison. Das Einzige, was unverändert geblieben ist, sind sechs Wildcards pro Saison.

Das MotoGP-Konzessionssystem wurde am Ende der Saison 2023 eingeführt. Seit dem ersten Tag seiner Einführung gab es nur eine Rangänderung – der Aufstieg von Honda von Rang D auf C. Die Kollegen von motogp.com haben den derzeitigen Stand nach Konzessionsrängen und Herstellern zusammengefasst:

Ducati

Der Hersteller aus Borgo Panigale bleibt an der Spitze und ist das einzige Werk in Rang A. Die Saison 2025 haben sie mit 94 Prozent der möglichen Punkte beendet, nach 98 Prozent sowohl bei der Zwischenbilanz im Sommer 2025 als auch beim Zwischencheck Ende 2024.

Aprilia

Nach dem Saisonende scheint es, als stünde das Werk in Noale kurz davor, den Sprung in die Rangliste B zu schaffen, aber noch ist es nicht so weit. Da bei der Jahresendwertung die gesamte Saison berücksichtigt wird, gibt es zwar einen deutlichen Aufwärtstrend, aber bis zu einem Aufstieg in der Rangliste ist es noch ein weiter Weg.

Ihre derzeitige Form ist jedoch die beste, die sie je hatten – nach einer Saison, in der Aprilia die meisten Rennen ihrer MotoGP-Geschichte gewonnen hat: vier Grands Prix. Nachdem sie im Sommer 2024 bei 49 Prozent lagen, fielen sie am Ende des Jahres auf 41 Prozent zurück, und am Ende der ersten Hälfte der Saison 2025 – mit zwei neuen Fahrern und dem damaligen Champion Jorge Martin, der einen Großteil der Saison ausfiel – waren es nur noch 37 Prozent. Nach einer beeindruckenden Serie von Marco Bezzecchi in der zweiten Jahreshälfte, darunter zwei Siege in Folge zum Abschluss, und dem Sieg von Raul Fernandez mit dem Trackhouse-Team, schließen sie das Jahr 2025 mit 51 Prozent ab – ein Rekord für Aprilia.

KTM

KTM beendet das Jahr 2025 mit 46 Prozent – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 40 Prozent zur Sommerpause. Das ist zwar nicht ihr bislang höchster Wert, aber nach einem schwierigen Start ins Jahr 2025 ist es ein guter Neuanfang. Ende 2024 lagen sie bei 44 Prozent, sodass insgesamt ein kleiner Schritt gemacht wurde.

Honda

Nach ihrer bisher schwierigsten Phase in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 lagen sie bei schockierenden 10 Prozent der möglichen Gesamtpunktzahl – der niedrigsten Punktzahl, die ein Hersteller seit 20 Jahren erreicht hat, wenn man die Debütsaison außer Acht lässt. Aber Honda ist nun mal Honda, was sie uns 2025 bewiesen haben.

Ausgehend von diesen 10 Prozent im Winter 2024 waren sie im Sommer 2025 bei 23 Prozent angelangt, und jetzt liegen sie bei 35 Prozent – gerade genug, um in die Klasse C aufzusteigen.

Yamaha

Yamaha hat es derzeit schwer, aber sie machen ebenfalls Fortschritte. Nachdem sie sich nach dem letzten Grand Prix des Jahres 2025 in Valencia offiziell von ihrer bisherigen Motorkonfiguration verabschiedet hatten, rollte die Marke aus Iwata am Dienstag beim Test nur noch mit V4-angetriebenen M1 aus ihren Boxen. Nur ein Jahr vor den neuen MotoGP-Regeln 2027 ist das ein deutliches Bekenntnis.

Nach der ersten Hälfte des neuen Konzessionssystems hatten sie 21 Prozent der möglichen Punkte. Ende 2024 sank dieser Wert auf einen Tiefstand von 17 Prozent und stieg dann im Sommer 2025 wieder auf 25 Prozent an. Bis zum Ende dieser Saison sind sie weiter auf 30 Prozent gestiegen – es ist ihnen somit ein ordentlicher Schritt nach oben gelungen, 12 Monate nach ihrem Tiefpunkt. Es wird interessant zu beobachten sein, wo sie 2026 mit der V4-M1 landen werden.

So funktioniert das «Concessions-System»:

Das System soll die Leistungsfähigkeit ausgleichen oder Hersteller, die etwas weiter zurückliegen, die Möglichkeit geben, mehr aufzuholen. Die Werke werden in Ränge von A bis D eingeteilt, je nach dem Prozentsatz der Punkte, die sie in dem zu bewertenden Zeitfenster erzielt haben. Das entscheidet darüber, welche Zugeständnisse sie bekommen – von mehr Wildcards und Aerodynamik-Updates bis hin zu mehr Testmöglichkeiten an mehr Austragungsorten mit mehr Fahrern.

Rang A (momentan nur Ducati):

In dieser Gruppe landen die erfolgreichsten Hersteller, die nicht weniger als 85 Prozent der maximal verfügbaren Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 170

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 0

Motoren pro Saison: 7 oder 8 (abhängig von der GP-Anzahl, weniger oder mehr als 21)

Motorentwicklung: eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang B (momentan niemand):

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die 60 bis 85 Prozent der möglichen Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 190

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 3

Motoren pro Saison: 7 oder 8

Motorentwicklung: eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang C (momentan Aprilia, KTM und Honda):

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die 35 bis 60 Prozent der maximal verfügbaren Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 220

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 6*

Motoren pro Saison: 7 oder 8

Motorentwicklung: eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang D (momentan Yamaha):

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die weniger als 35 Prozent der möglichen Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 260

Private Tests: Frei (jeder Fahrer zu jeder Zeit, auch Stammfahrer und Fahrer der Kundenteams des Herstellers; inkl. Shakedown-Test; weiterhin darf allerdings keiner in den zwei Wochen vor einem Grand Prix auf derselben GP-Strecke testen.)

Anzahl GP-Teststrecken: keine Beschränkung

Wildcards: 6*

Motoren pro Saison: 9 oder 10

Motorentwicklung ab Saisonstart nicht eingefroren

Aero-Updates: 2**

*= Wildcards von "engine specification freeze" nicht betroffen; maximal drei Wildcards vor und maximal drei nach der Sommerpause

**= muss eine der älteren Aerodynamik-Spezifikationen ersetzen

