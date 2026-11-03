Die MotoGP in Doha: Der Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026

Seit 2004 befindet sich der Katar-GP vor den Toren der Hauptstadt Dohas im Kalender der Motorrad-WM. Die Streckenführung des 5,380 km langen Lusail International Circuits weist zehn Rechts- und sechs Linkskurven auf. Die längste Gerade ist 1,068 km lang und sorgt regelmäßig für Top-Speed-Bestwerte jenseits der 350 km/h.

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Seit 2008 wird der «Qatar Airways Grand Prix of Qatar» unter Flutlicht gefahren. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner.

Valentino Rossi und Casey Stoner konnten in Katar jeweils vier MotoGP-Rennen gewinnen, Jorge Lorenzo stand in der Königsklasse dreimal ganz oben auf dem Podest – der Spanier ist aber mit sechs Siegen über alle Klassen hinweg der erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke.

2025 konnte Marc Marquez (Ducati Lenovo) sowohl den Sprint als auch den Grand Prix für sich entscheiden. Der Champion reist mit 44 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin (Aprilia) nach Doha. Aufgrund seines gebrochenen Handgelenks musste der «Martinator» beim Rennwochenende in Malaysia das Handtuch werfen. Falls sich sein Zustand verbessert, wird er es an diesem Wochenende wieder versuchen. Fakt ist: Marc Marquez kann sich in Katar, beim drittletzten Grand Prix in der Saison 2026, vorzeitig seinen zehnten WM-Titel sichern.

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Der Katar-GP 2026 steht unter keinem guten Stern. Die MotoGP Sports Entertainment Group will das Event trotz der anhaltend unsicheren Lage im Nahen Osten durchziehen. Yamaha hat noch am Sonntag in Malaysia bekanntgegeben, nicht teilzunehmen – Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Testfahrer Augusto Fernandez werden somit nicht dabei sein in Katar.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen TV-Programm Live Losail: International Livestream MotoGP World Championship 06.11.2026 - 10:55

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen am kommenden Wochenende eine zweistündige Zeitverschiebung einrechnen, wenn sie die ganze Action live miterleben möchten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 17 Uhr MEZ (19 Uhr Ortszeit). Der Grand Prix am Sonntag startet ebenfalls um 17 Uhr unserer Zeit.

Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026 (MEZ):

Freitag, 6. November:

11.00 – 11.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 11.50 – 12.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 12.45 – 13.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 15.15 – 15.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 16.05 – 16.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 17.00 – 18.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

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Samstag, 7. November:

10.30 – 11.00 Uhr (30 min): Moto3, FP2 11.15 – 11.45 Uhr (30 min): Moto2, FP2 12.00 – 12.30 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 12.40 – 12.55 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 13.05 – 13.20 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 14.50 – 15.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 15.15 – 15.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 15.45 – 16.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 16.10 – 16.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

Sonntag, 8. November: