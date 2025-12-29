MotoGP-Drama 2015: Lorenzos geheime Waffe gegen Rossi enthüllt

Zehn Jahre nach der kontroversen MotoGP-Saison 2015 gewährt Jorge Lorenzo einen seltenen Einblick in seine Strategien, die ihm seinen dritten und letzten WM-Titel einbrachten. Gegenüber moto.it verriet der Spanier, dass er während des Titelkampfs gegen Yamaha-Teamkollege Valentino Rossi ein kleines Geheimnis hütete, um sich einen Vorteil zu sichern.

«Ich habe viel in meinen Sport investiert», erklärte Lorenzo. «Ein Beispiel für mein Level an Obsession: Ich kaufte ein Wohnmobil, das ich nach meinen Wünschen auseinanderbauen konnte, anders als die Standard-Modelle. Ich konnte es je nach Bedarf anders zusammenstellen.»

Der eigentliche Clou war eine Kryosauna, die Lorenzo in seinem Motorhome installierte. «Ich setzte mich nach jeder Session für drei Minuten auf -180 °C, um mich zu regenerieren», schilderte er. «Wir mussten einen Ort finden, an dem es Wasserstoff sehr nahe an der Rennstrecke gab. Mein Assistent musste dafür bis zu 100 km fahren.»

Jorge Lorenzo duellierte sich mit Valentino Rossi um den WM-Titel 2015 Foto: Gold & Goose Jorge Lorenzo duellierte sich mit Valentino Rossi um den WM-Titel 2015 © Gold & Goose

Dass Rossi im MotoGP-Fahrerlager oft direkt neben ihm parkte, machte die Geheimhaltung besonders wichtig. «Ich wollte, dass es geheim bleibt. Mein Assistent musste alles so installieren, dass es nicht gesehen wurde, nicht einmal von Rossis Assistenten. Ich wollte, dass niemand davon wusste, nicht einmal mein Manager. Alles, nur um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.»

Neben der Kryosauna engagierte Lorenzo Ärzte und Physiotherapeuten und investierte umfassend, um «jeden Tag stärker» zu sein. Die Nachwirkungen jener Saison und Yamahas verhaltene Reaktion auf seinen Titelgewinn führten 2017 zu seinem Wechsel zu Ducati.