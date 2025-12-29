Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Drama 2015: Lorenzos geheime Waffe gegen Rossi enthüllt

Jorge Lorenzo erinnert sich an die MotoGP-Saison 2015: Mit einer geheimen Kryosauna verschaffte er sich gegenüber Yamaha-Teamkollege Valentino Rossi einen Vorteil.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Jorge Lorenzo hatte 2015 knapp die Nase vorn
Jorge Lorenzo hatte 2015 knapp die Nase vorn
Foto: Gold & Goose
Jorge Lorenzo hatte 2015 knapp die Nase vorn
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Zehn Jahre nach der kontroversen MotoGP-Saison 2015 gewährt Jorge Lorenzo einen seltenen Einblick in seine Strategien, die ihm seinen dritten und letzten WM-Titel einbrachten. Gegenüber moto.it verriet der Spanier, dass er während des Titelkampfs gegen Yamaha-Teamkollege Valentino Rossi ein kleines Geheimnis hütete, um sich einen Vorteil zu sichern.

Werbung

Werbung

«Ich habe viel in meinen Sport investiert», erklärte Lorenzo. «Ein Beispiel für mein Level an Obsession: Ich kaufte ein Wohnmobil, das ich nach meinen Wünschen auseinanderbauen konnte, anders als die Standard-Modelle. Ich konnte es je nach Bedarf anders zusammenstellen.»

Der eigentliche Clou war eine Kryosauna, die Lorenzo in seinem Motorhome installierte. «Ich setzte mich nach jeder Session für drei Minuten auf -180 °C, um mich zu regenerieren», schilderte er. «Wir mussten einen Ort finden, an dem es Wasserstoff sehr nahe an der Rennstrecke gab. Mein Assistent musste dafür bis zu 100 km fahren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Jorge Lorenzo duellierte sich mit Valentino Rossi um den WM-Titel 2015
Jorge Lorenzo duellierte sich mit Valentino Rossi um den WM-Titel 2015
Foto: Gold & Goose
Jorge Lorenzo duellierte sich mit Valentino Rossi um den WM-Titel 2015
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Dass Rossi im MotoGP-Fahrerlager oft direkt neben ihm parkte, machte die Geheimhaltung besonders wichtig. «Ich wollte, dass es geheim bleibt. Mein Assistent musste alles so installieren, dass es nicht gesehen wurde, nicht einmal von Rossis Assistenten. Ich wollte, dass niemand davon wusste, nicht einmal mein Manager. Alles, nur um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.»

Neben der Kryosauna engagierte Lorenzo Ärzte und Physiotherapeuten und investierte umfassend, um «jeden Tag stärker» zu sein. Die Nachwirkungen jener Saison und Yamahas verhaltene Reaktion auf seinen Titelgewinn führten 2017 zu seinem Wechsel zu Ducati.

Nach einer verletzungsgeprägten letzten Saison auf Honda beendete Lorenzo 2019 seine aktive Karriere. Ab 2026 wird der Spanier wieder stärker im Paddock aktiv sein: Er wird Maverick Vinales als Riding Coach unterstützen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien