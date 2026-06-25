MotoGP-Fahrerfeld 2027: Was bislang bestätigt ist, wie es kommen könnte

Im Rahmen des Tschechien-GP in Brünn wurde die Übereinkunft der MotoGP Sports Entertainment Group mit den fünf Herstellern – Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha – für die Jahre 2027 bis 2031 verkündet. Dieser Meilenstein machte den Weg frei für die offiziellen Ankündigungen, welche Fahrer nächstes Jahr – wenn die neuen MotoGP-Regeln in Kraft treten – mit welchem Team an den Start gehen werden. Es folgte zudem die offizielle Bestätigung der elf involvierten Teams – damit können nun also auch die verbindlichen Vereinbarungen mit den Hauptdarstellern an den Lenkerstummeln der MotoGP-Bikes greifen.

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Die meisten Piloten haben ihre Zukunft nach 2026 bereits gesichert. Das Bild ist in vielen Boxen klar, nur fehlen in den meisten Fällen die offiziellen Bestätigungen. Aprilia Racing preschte diesbezüglich nach vorn – noch vor dem Sepang-Test Anfang Februar wurde von den Italienern verkündet, dass Marco Bezzecchi auch die nächsten beiden Jahre auf einer RS-GP sitzen wird. Johann Zarco (LCR Honda) und Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) fallen aus dem Rahmen – bevor sich das Transferkarussell anfing zu drehen, hatten die beiden bereits Verträge für 2027 in der Tasche. Auch Rookie und Moto2-Weltmeister Diogo Moreira ist entspannt – er hat bei HRC einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Ducati Lenovo 2027 und 2028 mit Marc Marquez und Pedro Acosta (beide bestätigt)

Von den nicht bestätigten Fällen machte in dieser Woche das Team Ducati Lenovo den Anfang. Champion Marc Marquez hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Sein neuer Teamkollege für 2027 und 2028 wird Pedro Acosta. Pecco Bagnaia wurde am 24. Juni offiziell verabschiedet – der zweifache MotoGP-Weltmeister befindet sich bei den restlichen Rennwochenenden 2026 auf Abschiedstournee von den Roten und seiner geliebten Desmosedici.

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Aprilia Racing: Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia (beide bestätigt)

Auch die Zukunft von Pecco Bagnaia ist längst gesichert – der Italiener wird die nächsten beiden Jahre auf einer Aprilia RS-GP sitzen und der Teamkollege von VR46-Kumpel Marco Bezzecchi. Die offizielle Bestätigung kam am Donnerstag vor dem MotoGP-Wochenende in Assen.

Red Bull KTM Factory Racing: Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio (beide nicht bestätigt)

Als fix gilt auch, dass sich das KTM-Werksteam in Sachen Fahrerpaarung mit Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio neu aufstellen wird. Für die beiden Ducati-Satellitenfahrer erfüllt sich damit der Wunsch, in einem Werksteam zu fahren. Beide Neuverpflichtungen sind bislang nicht bestätigt worden. KTM-Urgestein Brad Binder muss sich aus heutiger Sicht einen neuen Job in der Superbike-WM suchen. Der Südafrikaner könnte aber auch bei Tech3 unterkommen.

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Honda HRC Castrol: Fabio Quartararo und Diogo Moreira oder David Alonso (noch nicht bestätigt)

Auch das Werksteam von Honda wird nächstes Jahr mit neuen Fahrern bestückt. Der frustrierte Fabio Quartararo wird von Yamaha zum japanischen Konkurrenten flüchten. Der Franzose macht sich große Hoffnungen, mit der erfolgreichsten Marke in der MotoGP wieder um Siege fahre zu können. Sein Teamkollege könnte ein Rookie werden. Die besten Karten hat derzeit der Kolumbianer David Alonso, der Moto3-Weltmeister von 2024. Das Fahrerduo ist noch nicht bestätigt. Oder, nach den jüngsten Leistungen: Honda befördert Diogo Moreira ins Werksteam und lässt Alonso an der Seite von Johann Zarco bei LCR lernen. Joan Mir und Luca Marini werden das MotoGP-Projekt von Honda am Ende des Jahres verlassen.

Monster Energy Yamaha MotoGP: Ai Ogura und Jorge Martin (beide nicht bestätigt)

Auch die neue Fahrerpaarung des Yamaha-Werksteams für 2027 ist noch nicht offiziell. Das Duo wird aber aus dem Japaner Ai Ogura und dem Spanier Jorge Martin bestehen. Für Ogura wird es das erste Mal in einem Werksteam sein, Martin startet in ein für ihn neues Projekt. Ob der «Martinator» bei Yamaha sein Glück findet, wird sich zeigen. Quartararo wird bei Honda eine neue Heimat finden, für Alex Rins wird es 2027 keinen Platz mehr in der MotoGP geben.

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Fermin Aldeguer und Nicolo Bulega (beide nicht bestätigt)

Fermin Aldeguer wird auch nächstes Jahr auf einer Ducati fahren – allerdings nicht mehr bei Gresini Racing, sondern im Team VR46 Racing von Valentino Rossi. Sein Teamkollege wird dort Superbike-Seriensieger Nicolo Bulega. Beide Deals sind noch nicht bestätigt.

BK8 Gresini Racing MotoGP: Joan Mir und Daniel Holgado (beide nicht bestätigt)

Nachdem Vizeweltmeister Alex Marquez und Fermin Aldeguer Gresini Racing Ende des Jahres verlassen werden, muss sich auch die italienische Partytruppe für 2027 neu aufstellen. Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister von 2020, soll nächstes Jahr bei Gresini andocken. Sein Teamkollege soll Moto2-Ass Daniel Holgoado werden.

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Prima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu (bestätigt) und Izan Guevara (nicht bestätigt)

Toprak Razgatlioglu hat auch für 2027 einen Vertrag. Sein Teamkollege bei Pramac Yamaha könnte Izan Guevara werden. Der junge Spanier fährt derzeit in der Moto2-WM für das Team BLU CRU Pramac Yamaha. Er zeigt in diesem Jahr starke Leistungen und ist derzeit Zweiter in der Gesamtwertung. Ein interner Aufstieg von Guevara wäre naheliegend, auch um die Glaubwürdigkeit der Yamaha-Nachwuchsschmiede zu bestätigen.

Superfile Trackhouse MotoGP Team: Raul Fernandez und Enea Bastianini (beide nicht bestätigt)

Über den Verbleib von Raul Fernandez im Trackhouse-Team wird derzeit viel diskutiert, jedoch wäre es naheliegend, den Spanier in den eigenen Reihen zu halten – zumal er auch in dieser Saison starke Leistungen zeigt. Für seinen Platz haben sich auch die Moto2-Asse Senna Agius und Manuel Gonzalez beworben. Der zweite Fahrer bei Trackhouse wird Enea Bastianini sein – der Italiener wird von KTM Tech3 zum US-amerikanischen Team wechseln. Bestätigt wurde bislang noch nichts.

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LCR Honda: Johann Zarco und Diogo Moreira (beide bestätigt)

Die Fahrerpaarung im LCR-Honda-Team gilt eigentlich als fix. Das Traditionsteam setzt auch 2027 auf die Dienste von Routinier Johann Zarco. Diogo Moreira gilt auch als gesetzt, außer der Youngster wird nächstes Jahr in das Honda-Werksteam befördert. Angesichts seiner derzeit starken Leistungen wäre das eine Möglichkeit. Im Gegenzug würde David Alonso ins LCR-Team transferiert.

Red Bull KTM Tech3: Maverick Vinales, Brad Binder, Senna Agius oder Manuel Gonzalez (nicht bestätigt)

Die größte Unbekannte ist derzeit KTM Tech3. Das Team von Günther Steiner möchte auch 2027 mit Routinier Maverick Vinales weitermachen, hat aber auch Brad Binder noch nicht endgültig abgeschrieben, auch weil kein anderer Pilot mehr Erfahrung mit der RC16 im Rennbetrieb hat. Beide fahren noch um ihre Zukunft als MotoGP-Pilot. Die zweite RC16 soll ein Rookie bekommen. Gute Karten hat der Australier Senna Agius aus der Intact-Mannschaft von Jürgen Lingg. Aber auch Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez soll unter Beobachtung stehen.

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