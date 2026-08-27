MotoGP-Fahrerfeld 2027: Bild wird immer klarer – wo es noch unscharf ist

Das Tech3-Team von Günther Steiner gab in dieser Woche die Verpflichtung von MotoGP-Routinier Luca Marini für 2027 bekannt. Die VR46-Truppe von Valentino Rossi nahm Youngster Fermin Aldeguer für 2027 und 2028 unter Vertrag. Izan Guevara wird nächstes Jahr innerhalb der Pramac-Yamaha-Struktur in die MotoGP aufsteigen. Und Anfang dieser Woche wurde die nächstjährige Zusammenarbeit zwischen Enea Bastianini und Trackhouse Aprilia offiziell.

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SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, welche Fahrerverträge unter Dach und Fach sind und was alles noch nicht offiziell ist. Fakt ist: 18 von 22 Fahrern haben die Hersteller und Teams bislang bestätigt.

Ducati Lenovo 2027 und 2028 mit Marc Marquez und Pedro Acosta (beide bestätigt)

Champion Marc Marquez hat seinen Vertrag im Juni dieses Jahres um zwei Jahre verlängert. Sein neuer Teamkollege für 2027 und 2028 wird Pedro Acosta. Pecco Bagnaia wurde Ende Juni offiziell verabschiedet.

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Aprilia Racing: Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia (beide bestätigt)

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Heute Aragon: International Livestream MotoGP World Championship 28.08.2026 - 08:55

Die Zukunft von Pecco Bagnaia ist längst gesichert – der Italiener wird die nächsten vier Jahre auf einer Aprilia RS-GP sitzen. Teamkollege von Bagnaia – für zumindest 2027 und 2028 – ist VR46-Kumpel Marco Bezzecchi.

Red Bull KTM Factory Racing: Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio (beide bestätigt)

Das KTM-Werksteam stellt sich in Sachen Fahrerpaarung mit Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio neu auf. Für die beiden Ducati-Satellitenfahrer erfüllt sich 2027 der Wunsch, in einem Werksteam zu fahren.

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Honda HRC Castrol: Fabio Quartararo (bestätigt) und Diogo Moreira oder David Alonso (noch nicht bestätigt)

Auch das Werksteam von Honda wird nächstes Jahr mit neuen Fahrern bestückt. Fabio Quartararo wird von Yamaha zum japanischen Konkurrenten wechseln. Sein Teamkollege wird entweder David Alonso (HRC verkündete bereits den MotoGP-Deal mit dem Moto3-Weltmeister von 2024) oder Diogo Moreira. Aufgrund der Leistungen in seiner Rookie-Saison, könnte Honda den Brasilianer von LCR ins Werksteam befördern.

Monster Energy Yamaha MotoGP: Ai Ogura und Jorge Martin (beide bestätigt)

Die Fahrerpaarung des Yamaha-Werksteams für 2027 wird aus dem Japaner Ai Ogura und dem Spanier Jorge Martin bestehen. Für Ogura wird es das erste Mal in einem Werksteam sein, Martin startet in ein für ihn neues Projekt.

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Fermin Aldeguer (bestätigt) und Nicolo Bulega (nicht bestätigt)

Fermin Aldeguer wird auch 2027 und 2028 auf einer Ducati fahren – allerdings nicht mehr bei Gresini Racing, sondern im Team VR46 Racing von Valentino Rossi. Die offizielle Bestätigung kam in dieser Woche. Sein Teamkollege wird dort Superbike-Seriensieger Nicolo Bulega.

BK8 Gresini Racing MotoGP: Joan Mir und Daniel Holgado (beide bestätigt)

Nachdem Vizeweltmeister Alex Marquez und Fermin Aldeguer Gresini Racing Ende des Jahres verlassen werden, muss sich auch die italienische Truppe für 2027 neu aufstellen. Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister von 2020, wird nächstes Jahr bei Gresini andocken. Sein Teamkollege wird Moto2-Ass Daniel Holgoado.

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Prima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu und Izan Guevara (beide bestätigt)

Toprak Razgatlioglu hat auch für 2027 einen Vertrag mit Pramac Yamaha. Sein Teamkollege wird nächstes Jahr Izan Guevara. Der junge Spanier zeigt in diesem Jahr in der Moto2-WM starke Leistungen und ist derzeit Zweiter in der Gesamtwertung. Ein interner Aufstieg von Guevara innerhalb der Yamaha-Struktur war naheliegend, auch um die Glaubwürdigkeit der Nachwuchsschmiede zu bestätigen.

Superfile Trackhouse MotoGP Team: Raul Fernandez und Enea Bastianini (beide bestätigt)

Aprilia-Pilot Raul Fernandez zeigt in der MotoGP-Saison 2026 starke Leistungen. Für den Spanier wird es 2027 und 2028 weitergehen im US-amerikanischen Trackhouse-Team von Justin Marks. Sein Teamkollege wird der Italiener Enea Bastianini.

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LCR Honda: Johann Zarco (bestätigt) und Diogo Moreira oder David Alonso (noch nicht bestätigt)

Die Fahrerpaarung im LCR-Honda-Team gilt eigentlich als fix. Das Traditionsteam setzt auch 2027 auf die Dienste von Routinier Johann Zarco. Diogo Moreira gilt ebenfalls als gesetzt, außer der Youngster wird nächstes Jahr in das Honda-Werksteam befördert. Angesichts seiner starken Leistungen wäre das eine naheliegende Möglichkeit. Im Gegenzug würde David Alonso ins LCR-Team transferiert.

Red Bull KTM Tech3: Luca Marini (bestätigt) und Senna Agius? (noch nicht bestätigt)

Luca Marini wird 2027 für KTM Tech3 an den Start gehen. Neben dem erfahrenen Italiener will Teamboss Günther Steiner einen Rookie verpflichten. Die besten Karten scheint der Australier Senna Agius aus der Moto2-Intact-Mannschaft von Jürgen Lingg zu haben.

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MotoGP-Startfeld 2027: