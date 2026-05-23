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MotoGP-Feld gespalten nach Neustarts: «Bald interessiert das keinen mehr!»

Beim MotoGP-Sonntagsrennen kam es in Barcelona zu zwei Neustarts nach Horror-Unfällen mit zwei verletzten Piloten. Eine mentale Ausnahmesituation, mit der die Motorrad-Profis unterschiedlich umging.

MotoGP

Mitten drin im Drama-GP von Catalunya: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Mitten drin im Drama-GP von Catalunya: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Mitten drin im Drama-GP von Catalunya: Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

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Das MotoGP-Fahrerfeld hatte beim Grand Prix in Katalonien gerade 12 von 25 angesetzten Runden absolviert, als eine brutale Kollision zwischen Alex Marquez und Pedro Acosta den Atem stocken ließ und den ersten von zwei Rennabbrüchen am Sonntag verursachte. Was schon den TV-Zuschauern und Beobachtern vor Ort das Blut in den Adern gefrieren ließ, schockierte auch das restliche Fahrerfeld. Der Gresini-Pilot hatte dabei einen eifrigen Schutzengel und kam, für die Schwere des Unfalls, glimpflich davon. VR46-Mann Franco Morbidelli zog beim Anblick der Unfallstelle Parallelen zu einem «Schlachtfeld» und erwartete Albträume für die folgende Nacht. Der WM-Zweite Jorge Martin ließ sich später zitieren mit den Worten: «Zum Glück haben wir alle überlebt!» Eine psychische Ausnahmesituation, auch für die Fahrer-Elite auf zwei Rädern.

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Der Crash von Johann Zarco und Pecco Bagnaia führte zum zweiten Abbruch
Der Crash von Johann Zarco und Pecco Bagnaia führte zum zweiten Abbruch
Foto: Gold and Goose
Der Crash von Johann Zarco und Pecco Bagnaia führte zum zweiten Abbruch
© Gold and Goose

Eine Ausnahmesituation, die verschärft wurde, durch den von Johann Zarco verursachten zweiten Horror-Unfall im Anschluss an den folgenden Neustart. Dass diese Situation entstanden war, war für manche Fahrerkollegen schwer nachzuvollziehen. Francesco Bagnaia erwartete, dass nach dem ersten Unfall «es alle in der ersten Bremszone ruhiger angehen lassen würden.» In der folgenden Kurvenkombination auf dem katalanischen Kurs kommt es regelmäßig zu Stürzen im Startgetümmel. Die Ansammlung des Fahrerfeldes Motorräder auf engstem Raum macht die erste Kurve in Katalonien anfälliger für Unfälle als auf anderen Kursen.

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Luca Marini, der mit dem Franzosen und Francesco Bagnaia im Kiesbett landete, erklärt: «Es kann immer etwas passieren. Man fährt mit hohem Tempo auf die Kurve zu, der Vorderreifen hat noch nicht die richtige Temperatur und durch die Luftverwirbelungen der Motorräder vor dir kannst du selbst nicht richtig verzögern, sondern wirst regelrecht an die vor dir fahrenden herangesaugt. Johann hatte einfach Pech.»

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Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Was folgte, war eine weitere psychisch herausfordernde Situation für das Fahrerfeld: Wie beim ersten dauerte es auch beim zweiten Zwischenfall mehrere Minuten, bis die Rennleitung zumindest vermelden konnte, dass der Unfallpilot bei Bewusstsein sei. Mancher der Athleten wurde von seinem Team unterdessen weitestgehend abgeschirmt. Aprilia-Speerspitze Bezzecchi: «Mein Team hat es geschafft, in diesem Chaos einen Rückzugsraum für mich zu schaffen. Ich habe alle Unterstützung bekommen, die möglich war und dafür kann ich nicht dankbar genug sein.»

Dass das Rennen noch ein drittes Mal fortgesetzt werden sollte, war nicht für alle Fahrer nachzuvollziehen. Pedro Acosta und Jorge Martin glichen sich in ihrer Bewertung der Situation. Der KTM-Pilot: «Nach zwei roten Flaggen und zwei Piloten im Krankenhaus war der dritte Neustart unnötig!» Der Racer aus Murcia befand jedoch, wortgleich mit dem Weltmeister von 2024: «Das gehört zum Rennsport dazu. The show must go on!», schränkte dabei aber ein: «Die Jungs, die die Show machen, sollten einen höheren Stellenwert bekommen!» Das Wohlergehen der Piloten müsse also ernster genommen werden.

Durch die schnelle Neustartprozedur fanden keine ausreichenden medizinischen Checks statt. Ducati-Einzelkämpfer Bagnaia beschrieb, wie er nach seinem Aufprall im Kiesbett zurück in seine Garage ging, um sich sein Ersatzmotorrad herrichten zu lassen. KTM-Speerspitze Acosta beschrieb den Ablauf: «Das Adrenalin sorgt dafür, dass du nicht zu viel nachdenkst.»

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Der Italiener fuhr als Resultat mit Symptomen einer Gehirnerschütterung: «Nach drei Runden wurde mir bei jedem Anbremsen schwindelig und sobald ich in der Box ankam, wurde mir schlecht.» Der Turiner berichtete zudem von verlangsamter Wahrnehmung, nur Minuten nachdem er mit über 350 km/h auf der Strecke unterwegs war. Ärztliche Untersuchungen fanden erst im Anschluss an das Rennen statt und konzentrierten sich auf die Knochen der Piloten. Bei den MotoGP-Testfahrten am folgenden Montag an gleicher Stelle war der Fahrer mit der Nummer 63 wieder mittendrin.

Sieger mit verletzter Hand: Fabio Di Giannantonio
Sieger mit verletzter Hand: Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Sieger mit verletzter Hand: Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

Die Fahrer der Königsklasse sind von Kindesbeinen an darauf trainiert zu funktionieren. Stürze verschiedenster Schweregrade gehören zum Berufsrisiko. Ai Ogura beschrieb im Anschluss an den Grand Prix: «Wenn wir drei Mal an den Start gehen müssen, dann gehen wir drei Mal an den Start. Solche Unfälle mit anzusehen ist nicht angenehm, aber was sollen wir machen?» WM-Leader Marco Bezzecchi denkt ähnlich: «Es ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, ob wir Rennen fahren sollten oder nicht. Meine Aufgabe ist, die Rennen zu fahren!» Pramac-Routinier Jack Miller antwortete im Rahmen der anschließenden Testfahrten in Barcelona in Bezug auf gemeinsame Maßnahmen des Fahrerfeldes für künftige solcher Situationen: «Man weiß doch, wie das nach solchen Vorfällen läuft: Bald interessiert das keinen mehr.»

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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