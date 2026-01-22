MotoGP-Film «Idols»: In Spanien ähnlich erfolgreich wie Avatar?

SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler wagte einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des neuen MotoGP-Films «Idols», der diese Woche in den Kinos anläuft. Im dritten Teil unserer Vorschau erzählen Regisseur Mat Whitecross und Drehbuchautor Jordi Gasull aufschlussreiche Details zur Entstehung des Films.

Der Film schöpfte das Budget eines europäischen Independent-Films voll aus. «Wir haben ein wenig Greenscreen für Nahaufnahmen und so weiter verwendet», sagt Whitecross. «Für das Publikum gibt es diese ‘Distanzierung‘ durch den Sturzhelm, den der Schauspieler trägt, und man möchte, dass sie diese Verbindung herstellen und die Momente der Gefahr spüren.»

«Wir hatten auch diesen tollen Typen namens Victor, der einen Simulator besitzt. Für Oscar (den Hauptdarsteller, Anm.) und das Kamerateam haben wir programmiert, was wir in der Woche zuvor auf der MotoGP-Strecke gesehen hatten, und dann hat er das für die Nahaufnahmen simuliert. Ich finde, es wirkt sehr realistisch, und die Kamera kann nah herankommen und einige realistische Aufnahmen machen. Wenn wir das Glück hätten, noch einmal eine Fortsetzung zu drehen, wüssten wir, wie wir noch eine weitere Ebene der Raffinesse hinzufügen könnten.»

«Moto2-Pilot» Edu Serra Foto: Warner Bros. Spain «Moto2-Pilot» Edu Serra © Warner Bros. Spain

Stuntfahrer und ehemalige GP-Fahrer haben einige der riskantesten Elemente nachgestellt, und MotoGP-Teams haben Werksmotorräder für verschiedene Setups und für eine Reihe von Fahrten nach dem letzten Grand Prix 2024 in Barcelona zur Verfügung gestellt. Whitecross: «Fahrer stürzen ständig, aber es absichtlich und für die Kameras zu tun, ist eine ganz andere Schwierigkeitsstufe. Es war ein echtes Privileg, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ein Teil von dir denkt: ‘Ist das eine gute Idee…?!‘, weil du jemanden gebeten hast, etwas unglaublich Gefährliches zu tun, und sie sagten: ‘Ja, kein Problem.‘»

Für Whitecross und sein Team war es auch schwierig, den Druck und die Zeitvorgaben eines Grand Prix zu bewältigen. Manchmal war eine Art «Guerilla-Filmemachen» erforderlich. «In Dokumentarfilmen hat man nur einen Take, und das war [in der MotoGP] genauso», verrät er. «Die Dorna erlaubte uns, vor einem GP mit unseren Fahrern auf der Startaufstellung zu filmen, und wir hatten zwei Minuten Zeit! Normalerweise ist man auf einem Filmset daran gewöhnt, die vollständige Kontrolle zu haben, aber hier mussten wir unsere Schauspieler, Fahrer und Motorräder mit den echten Teams mischen. Wir hatten einen Take.»

Die Dorna erlaubte uns, vor einem GP mit unseren Fahrern auf der Startaufstellung zu filmen, und wir hatten zwei Minuten Zeit! Mat Whitecross

Der offizielle Titel des Films lautet «Idolos», und das Produktionsteam ist sich der internationalen Einschränkungen eines spanischen Films bewusst (auch wenn Untertitel nach preisgekrönten Titeln wie «Parasites» und «Roma» und Serien wie «Squid Game» und «Money Heist» mittlerweile weitaus mehr Akzeptanz finden). Die Entscheidung wurde getroffen, um die Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt zu nutzen, und spiegelte auch die geografische Realität der Serie zu diesem Zeitpunkt wider, da nur zwei der 22 Fahrer auf der Startliste englische Muttersprachler waren. Trackhouse Racing ist das einzige amerikanische Team in der Königsklasse, aber sie beschäftigen einen Spanier und einen Japaner für ihre Aprilia RS-GPs.

«Am Anfang gab es die Möglichkeit, dass der Protagonist aus Manchester stammt. Dann war es eine kleine Stadt in Großbritannien, und dann war er ein Amerikaner, der nach Spanien kommt, ... aber jedes Mal, wenn ich versuchte, es so zu schreiben, passte es nie wirklich», gibt Gasull zu. «Die Realität, die Wahrheit für die MotoGP ist derzeit, dass Italiener und Spanier an der Weltspitze stehen. Wir haben sogar darüber nachgedacht, Spanier Englisch sprechen zu lassen, aber letztendlich war das eine Frage des Budgets.»

«Die spanische Sprache verleiht der Geschichte viel Authentizität», sagt er in seinem makellosen Englisch. «Mit einer englischen oder amerikanischen Besetzung hätte der Film zwar eine größere internationale Reichweite, aber es wäre ein anderer Film geworden. In gewisser Weise weiß ich, dass mir dadurch viel Kommerzialität und potenzielles Kinogeschäft entgeht, denn letztendlich hat die Formel 1 genau das gemacht: Ein Amerikaner kommt in die europäische Welt und sorgt für Furore. Aber dort ist es viel angelsächsischer. Es ist eine schwierige Balance.»

Idols kommt am 23. Januar in die spanischen Kinos. Der Vertrieb in Großbritannien wird derzeit diskutiert. Am zweiten Drehtag, im Medienzentrum des Circuit de Barcelona-Catalunya, nach dem letzten GP des Jahres 2024, erzählte mir ein leitender Produzent von Warner Bros., dass das Unternehmen erwartet, dass Idols nach James Camerons neuester Folge von Avatar einer der größten Kassenschlager auf der Iberischen Halbinsel wird. Laut Whitecross und Gasull ist das Unternehmen «sehr zufrieden» mit Idols und eine Fortsetzung wird bereits angekündigt, aber die eigentliche Bewährungsprobe kommt nun durch die Zuschauerzahlen und die verkauften Tickets.

«Warner Bros ist schon sehr interessiert, aber wir brauchen ein Publikum, das den Film genauso liebt wie sie», sagt Gasull. «Es gibt noch ein paar Geschichten aus der Welt der MotoGP, die ich gerne erzählen würde. Aber wenn der Film floppt, werden die Leute denken, dass Motorräder kein großes Publikum interessieren, und dann wird das Projekt für eine Weile auf Eis gelegt. Wir müssen der Formel 1 dankbar sein, denn sie hat einem Motorsportfilm zu großem Kinoerfolg verholfen. Vorher gab es nur [John Frankenheimers] ‘Grand Prix‘, der schon sehr alt ist, und in letzter Zeit einen Film wie ‘Rush‘, den ich geliebt habe, der aber nicht so erfolgreich war, wie er hätte sein sollen. [Motorsportfilme] waren bisher kein großes Geschäft. Filme wie ‘Ferrari’ waren kein großer Erfolg. Das Gute daran ist, dass unser Film ein kleiner spanisch-italienischer Film ist, der keine riesigen finanziellen Erträge benötigt. Ich denke, wir können uns an weitere MotoGP-bezogene Geschichten wagen.»

«Normalerweise lernt man bei einem Film am Ende der [Produktion], wie man ihn macht!», sagt Whitecross. «Wenn wir das Glück hätten, einen zweiten Teil von Idols zu drehen, würden wir mehr wissen ... und die Dorna würde auch den Prozess der Filmproduktion für Kinos besser verstehen. Wir haben ein Verständnis dafür, und das kommt nur mit der Zeit.»

Ich würde mich freuen, wenn dieser Film ein Werbeträger für diesen fantastischen Sport wäre! Mat Whitecross

Whitecross glaubt, dass die bevorstehende Einführung von Funkgeräten für die Fahrer in der MotoGP mehr filmische Möglichkeiten bieten könnte, da Motorradrennen eine einsame und isolierte Angelegenheit sind, sobald die Startaufstellung leer ist. «Es ist, als wären sie Boxer in einem Ring», sagt der Brite.

Aber Idols muss die Neugier sowohl der bestehenden als auch der neuen Fangemeinde wecken, um mehr Interesse für die große Leinwand zu wecken. «Als ich in der Vergangenheit an Musikprojekten gearbeitet habe, wusste ich, dass es Menschen gibt, die einen Film auf jeden Fall lieben werden – die Fans – und jedes Mal fragt man sich: ‘Für wen machen wir das? Für die Leute, die die Musik kennen? Oder für neue Fans?‘ Im Fall von Idols wollen wir so vielen Menschen wie möglich eine möglichst gute Geschichte über diese Vater-Sohn-Dynamik vor dem Hintergrund der MotoGP erzählen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Film ein Werbeträger für diesen fantastischen Sport wäre.»

