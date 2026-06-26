Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP, FP1 : Bezzecchi (Aprilia) 1. – Marc Marquez und Moreira stürzten

WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) fuhr im FP1 der MotoGP-Klasse in Assen die Bestzeit. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Pecco Bagnaia und Jorge Martin. Marc Marquez mit Crash nur Zehnter.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Wieder auf der Aprilia RS-GP: Bestzeit für WM-Leader Bezzecchi
Wieder auf der Aprilia RS-GP: Bestzeit für WM-Leader Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Wieder auf der Aprilia RS-GP: Bestzeit für WM-Leader Bezzecchi
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach seinem schweren Crash in Barcelona fehlt LCR-Honda-Pilot Johann Zarco auch beim Großen Preis der Niederlande. In Assen wird ihn erneut der 40-jährige Brite Cal Crutchlow vertreten. Alex Marquez, der sich in Barcelona ebenfalls verletzte, hatte am vergangenen Wochenende in Brünn sein Comeback. Doch wegen Schmerzen musste er nach dem Qualifying am Samstagmittag das Handtuch werfen. In Assen versucht es der Vizeweltmeister erneut.

Werbung

Werbung

Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez wird in Assen mit einer Wildcard an den Start gehen. Somit sind an diesem Wochenende auf dem TT Circuit 23 Fahrer am Start.

Am Freitagvormittag fand in Assen das 45-minütige FP1 statt. Der Himmel über der niederländischen Rennstrecke war freundlich, die Lufttemperatur betrug 30 Grad Celsius. Die Fahrer gingen pünktlich um 10.45 Uhr auf die Strecke.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schnellster Ducati-Pilot im FP1: Pecco Bagnaia (2.)
Schnellster Ducati-Pilot im FP1: Pecco Bagnaia (2.)
Foto: Gold and Goose
Schnellster Ducati-Pilot im FP1: Pecco Bagnaia (2.)
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Fabio Di Giannantonio (VR46) mit 1:34,969 min. Pecco Bagnaia musste gleich wieder die Box ansteuern, weil er ein technisches Problem bei seiner Ducati hatte. Kurze Zeit später setzte sich Jorge Martin mit 1:33,739 min an die Spitze.

TV-Programm

Einige Minuten später fuhr Champion Marc Marquez mit 1:32,757 min eine neue Bestzeit. Danach schraubte «Diggia» die Bestzeit auf 1:32,516 min hinunter. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hatte Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2024 mit 1:30,540 min aufgestellt.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Di Giannantonio, Bezzecchi, Ogura, Marc Marquez und Pedro Acosta. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bagnaia immer noch keine gezeitete Runde gefahren. Auch Yamaha-Pilot Alex Rins war noch keine Runde gefahren – seine M1 machte ebenfalls Probleme.

Wenige Minuten später konnte Bagnaia endlich wieder auf die Strecke. Der Italiener setzte sich mit 1:32,722 min auf Position 4. Eine Runde später preschte er auf Rang 2 nach vorn. Bagnaia liegt der TT Circuit Assen sehr gut, was er gleich in der ersten Session des Wochenendes erneut unter Beweis stellte.

Werbung

Werbung

Übrigens: Die Ducati-Lenovo-Piloten haben an diesem Wochenende an ihren Desmosedici eine neue Heckverkleidung montiert.

23 Minuten vor dem Ende fuhr Marco Bezzecchi mit 1:32,476 min eine neue Bestzeit. Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura und Martin.

Kurze Zeit später setzte sich Jorge Martin mit 1:32,455 min an die Spitze. Alex Marquez lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 11.

Mit 19 Minuten auf der Uhr fuhr Bezzecchi mit 1:32,311 min eine neue Bestzeit. Marc Marquez stürzte in Kurve 2 über das Vorderrad. Er blieb unverletzt. Rookie Moreira stürzte in Kurve 4. Kurze Zeit später startete MM93 seine Ducati wieder auf der Service Road und fuhr in die Box zurück.

Werbung

Werbung

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

Die Top-10 zehn Minuten vor dem Ende der 45-minütigen Session: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura, Aldeguer, Marc Marquez, Raul Fernandez, Acosta und Alex Marquez.

Sieben Minuten vor Schluss fuhr Marc Marquez mit seinem zweiten Motorrad wieder auf die Strecke.

Am Ende der Session herrschte reger Betrieb auf dem TT Circuit Assen. Bagnaia setzte sich auf Rang 2. An die Bestzeit von Bezzecchi kam aber niemand mehr heran.

Werbung

Werbung

Marc Marquez beendete das FP1 auf Rang 10. Bester KTM-Pilot war Maverick Vinales als Neunter. Joan Mir (7.) war der schnellste Honda-Fahrer. Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) landete mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Position 21.

Direkt nach dem FP1 folgte in Assen die Practice Start Session – ohne Holeshot-Device. Die Fahrer stellten sich schnell um, die Wheelies hielten sich in Grenzen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

19

1:32,311

02

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

15

+0,098

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+0,144

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

18

+0,160

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

21

+0,164

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

19

+0,205

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

19

+0,240

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

15

+0,347

09

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

12

19

+0,356

10

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

17

+0,446

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien