MotoGP, FP1 : Bezzecchi (Aprilia) 1. – Marc Marquez und Moreira stürzten

Nach seinem schweren Crash in Barcelona fehlt LCR-Honda-Pilot Johann Zarco auch beim Großen Preis der Niederlande. In Assen wird ihn erneut der 40-jährige Brite Cal Crutchlow vertreten. Alex Marquez, der sich in Barcelona ebenfalls verletzte, hatte am vergangenen Wochenende in Brünn sein Comeback. Doch wegen Schmerzen musste er nach dem Qualifying am Samstagmittag das Handtuch werfen. In Assen versucht es der Vizeweltmeister erneut.

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Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez wird in Assen mit einer Wildcard an den Start gehen. Somit sind an diesem Wochenende auf dem TT Circuit 23 Fahrer am Start.

Am Freitagvormittag fand in Assen das 45-minütige FP1 statt. Der Himmel über der niederländischen Rennstrecke war freundlich, die Lufttemperatur betrug 30 Grad Celsius. Die Fahrer gingen pünktlich um 10.45 Uhr auf die Strecke.

Schnellster Ducati-Pilot im FP1: Pecco Bagnaia (2.) Foto: Gold and Goose Schnellster Ducati-Pilot im FP1: Pecco Bagnaia (2.) © Gold and Goose

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Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Fabio Di Giannantonio (VR46) mit 1:34,969 min. Pecco Bagnaia musste gleich wieder die Box ansteuern, weil er ein technisches Problem bei seiner Ducati hatte. Kurze Zeit später setzte sich Jorge Martin mit 1:33,739 min an die Spitze.

Einige Minuten später fuhr Champion Marc Marquez mit 1:32,757 min eine neue Bestzeit. Danach schraubte «Diggia» die Bestzeit auf 1:32,516 min hinunter. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hatte Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2024 mit 1:30,540 min aufgestellt.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Di Giannantonio, Bezzecchi, Ogura, Marc Marquez und Pedro Acosta. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bagnaia immer noch keine gezeitete Runde gefahren. Auch Yamaha-Pilot Alex Rins war noch keine Runde gefahren – seine M1 machte ebenfalls Probleme.

Wenige Minuten später konnte Bagnaia endlich wieder auf die Strecke. Der Italiener setzte sich mit 1:32,722 min auf Position 4. Eine Runde später preschte er auf Rang 2 nach vorn. Bagnaia liegt der TT Circuit Assen sehr gut, was er gleich in der ersten Session des Wochenendes erneut unter Beweis stellte.

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Übrigens: Die Ducati-Lenovo-Piloten haben an diesem Wochenende an ihren Desmosedici eine neue Heckverkleidung montiert.

23 Minuten vor dem Ende fuhr Marco Bezzecchi mit 1:32,476 min eine neue Bestzeit. Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura und Martin.

Kurze Zeit später setzte sich Jorge Martin mit 1:32,455 min an die Spitze. Alex Marquez lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 11.

Mit 19 Minuten auf der Uhr fuhr Bezzecchi mit 1:32,311 min eine neue Bestzeit. Marc Marquez stürzte in Kurve 2 über das Vorderrad. Er blieb unverletzt. Rookie Moreira stürzte in Kurve 4. Kurze Zeit später startete MM93 seine Ducati wieder auf der Service Road und fuhr in die Box zurück.

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Marc Marquez Foto: Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose

Die Top-10 zehn Minuten vor dem Ende der 45-minütigen Session: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura, Aldeguer, Marc Marquez, Raul Fernandez, Acosta und Alex Marquez.

Sieben Minuten vor Schluss fuhr Marc Marquez mit seinem zweiten Motorrad wieder auf die Strecke.

Am Ende der Session herrschte reger Betrieb auf dem TT Circuit Assen. Bagnaia setzte sich auf Rang 2. An die Bestzeit von Bezzecchi kam aber niemand mehr heran.

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Marc Marquez beendete das FP1 auf Rang 10. Bester KTM-Pilot war Maverick Vinales als Neunter. Joan Mir (7.) war der schnellste Honda-Fahrer. Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) landete mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Position 21.

Direkt nach dem FP1 folgte in Assen die Practice Start Session – ohne Holeshot-Device. Die Fahrer stellten sich schnell um, die Wheelies hielten sich in Grenzen.