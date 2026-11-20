Die Anreise an die Algarve verlief noch stürmisch, Mitte der Woche war es in Portugal mit Regen und Wind noch wenig einladend. Doch als auf dem Autodromo die Motoren angelassen wurden, waren die Bedingungen den eines GP-Events würdig. Vor dem FP1 der Königsklasse hatte Moto2-Pilot Senna Agius den Rundenrekord geknackt – am Zustand der knapp 4,6 km langen Berg- und Talbahn unweit von Portimao gab es keine Zweifel.

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Alle 22 Piloten der Klasse gingen auf den Kurs, darunter auch in Portimao wieder drei Ersatzathleten. In der Box von Honda HRC Castrol hatte der Brite Jake Dixon erneut das Kommando über die RC213V von Joan Mir übernommen. Auch ein zweites Werksteam muss in Portugal improvisieren. Im Weltmeisterteam Ducati Lenovo ersetzt Iker Lecuona den am Fuß verletzten Francesco Bagnaia. Pramac-Rookie Toprak Razagtlioglu wird 2026 nicht mehr fahren; für «El Turco» ist wie zuletzt Yamaha-Tester Augusto Fernandez aktiv.

Die ersten fünf Minuten begannen mit einem kurzen, aber unübersehbaren Aufschlag der japanischen Werke. Zarco und Moreira für Honda und Miller und Fernandez für Yamaha, so der erste Stand auf den Monitoren. Als alle Piloten auf Betriebstemperatur waren, verschob sich das Bild zugunsten der Aprilia-Piloten. Dem WM-Dritten Marco Bezzecchi gelang wenig später die erste 1:39er-Rundenzeit. Dahinter – Trackhouse-Pilot Raul Fernandez.

Platz 4 im Portimao-FP1 für Titelfavorit Marc Marquez (Ducati) Foto: Gold and Goose Platz 4 im Portimao-FP1 für Titelfavorit Marc Marquez (Ducati) © Gold and Goose

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Nach zehn Minuten stand dann erstmals eine Ducati an der Spitze. Alex Marquez, Sieger des Sprints an der Algarve 2025, unterbot die Bezzecchi-Marke um 0,176 s. Als das erste Drittel der 45-Minuten-Session absolviert war zog Marc Marquez nach und an Bezzecchi vorbei auf Position 2. Jorge Martin kam nur langsam in Fahrt – Rang 12 mit einer Sekunde Rückstand nach den ersten acht Runden in Portimao.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 21.11.2026 - 09:35

Mit zwanzig Minuten auf der Uhr steuerte Aprilia-Pilot Bezzecchi gegen die Marquez-Show. Während Jorge Martin mit der Abstimmung seiner RS-GP kämpfte, zog «Bez» mit 1:39,002 min wieder an die Spitze. Mitte der Sitzung ging es auch für voran für KTM-Held Pedro Acosta. Der WM-Vierte zog auch im FP1 auf Position 4.

Die Top-10 zehn Minuten vor der Flagge: Bezzecchi vor den Marquez Brüdern. Dahinter hatten sich Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio auf 5 und 6 vor Acosta, Aldeguer, Binder, Moreira und Ogura gefahren.

Jorge Martin: Position 2 zum Auftakt des Portugal-GP Foto: Gold and Goose Jorge Martin: Position 2 zum Auftakt des Portugal-GP © Gold and Goose

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Experimente und große Überraschungen blieben in den letzten Minuten der ersten Portimao-Session aus. Doch der WM-Zweite Jorge Martin fand mehr Vertrauen in die Werks-Aprilia. Der Kämpfer aus Madrid verbesserte sich erst auf Platz 5 und zog dann auch noch an den Marquez-Brüdern vorbei. Der Unterschied zwischen Bezzecchi auf und Marc Marquez auf 4: 0,25 s. Yamaha-Pilot Miller steuerte sein Bike mit einem weichen Vorderreifen auf Rang 7. Bester KTM-Racer war als Neunter wie so oft Pedro Acosta.

Bester Honda-Pilot nach 45 Minuten war Luca Marini, Aushängeschild Zarco wurde auf P14 notiert. Erneut gut verkauft sich Iker Lecuona. Der Ducati-Superbiker landete mit 1,2 s Rückstand auf Position 16. Am Ende der Konkurrenz, Augusto Fernandez (Pramac-Yamaha).