Wetterumschwung an der Algarve: Nachdem die 22 MotoGP-Piloten am Freitag in beiden Trainings gute Bedingungen vorgefunden hatten, begann der Samstagvormittag in Portimao nass und bewölkt. Zum Auftakt des 30-minütigen FP2 waren Regenreifen gefragt.

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Während im Zeittraining am Freitagnachmittag niedrige 1:37er-Zeiten möglich gewesen waren, lagen die ersten Rundenzeiten auf nasser Strecke im Bereich von 1:54 min. Sowohl WM-Leader Marc Marquez (Ducati) als auch Herausforderer Jorge Martin (Aprilia) erlebten früh Schreckmomente: Marquez’ Ducati wurde in der schnellen Zielkurve unruhig. Martin geriet nach zehn Minuten auf die weiße Linie und musste einen Rutscher abfangen.

Marco Bezzecchi zu Beginn vorn – Raul Fernandez im Kies

Marco Bezzecchi (Aprilia) setzte sich nach zehn Minuten mit einer Runde in 1:51,942 min an die Spitze. Wenig später unterbot Marc Marquez diese Marke mit 1:51,713 min. Zur Halbzeit hatten 21 der 22 Piloten eine gezeitete Runde absolviert. Lediglich LCR-Honda-Pilot Johann Zarco stand noch ohne Rundenzeit da.

Kurz vor der Halbzeit verlor Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez in Kurve 8 die Kontrolle und rutschte über das Vorderrad ins Kiesbett. Der zu diesem Zeitpunkt viertplatzierte Spanier konnte seine RS-GP selbst aufrichten und an die Box zurückbringen.

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Fünf Minuten vor dem Ende des FP2 erlebte Marc Marquez eine weitere Schrecksekunde, als das Vorderrad beim Anbremsen kurz die Haftung verlor. Wenig später schob sich KTM-Pilot Pedro Acosta an die Spitze. Der zukünftige Ducati-Werkspilot umrundete den Kurs in 1:51,253 min und war knapp eine halbe Sekunde schneller als der Rest.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 22.11.2026 - 09:55

Marquez-Brüder übernehmen die Spitze

Marc Marquez konterte Acostas Bestzeit mit der ersten 1:50er-Runde des Tages. Bruder Alex war allerdings noch schneller und übernahm mit 1:50,519 min die Führung. Acosta lag ebenfalls auf Bestzeitkurs, verlor im zweiten Teil der Runde aber einige Zehntelsekunden und blieb hinter den Marquez-Brüdern auf Platz 3.

Aprilia-Werkspilot Jorge Martin musste bei seinem finalen Versuch in die asphaltierte Auslaufzone ausweichen. In Kurve 7 konnte der Ex-Weltmeister die Linie nicht halten. Er sollte das FP2 auf der zwölften Position beenden.

Das FP2 ging mit einer Doppelführung der Marquez-Brüder zu Ende. Pedro Acosta, Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Brad Binder (KTM) komplettierten die Top-5. Marco Bezzecchi wurde nach anfänglicher Führung auf die sechste Position durchgereicht und lag schlussendlich 1,274 sec zurück.

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Jake Dixon sorgt für eine Überraschung

Johann Zarco griff mit Verspätung ins Geschehen ein, war als Siebter aber bester Honda-Pilot. Auf Position 8 folgte mit Jack Miller die erste Yamaha. Für eine Überraschung sorgte Honda-Ersatzpilot Jake Dixon, der sich auf die neunte Position schob. Raul Fernandez vervollständigte die Top-10.

Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona kam im FP2 bis auf 2,380 sec an die Bestzeit heran und landete auf der 17. Position. KTM-Ersatzpilot Pol Espargaro kratzte zwischenzeitlich an den Top-10, wurde in der Schlussphase aber bis auf die 19. Position durchgereicht.