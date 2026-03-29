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MotoGP Hall of Fame: «King Kenny» wurde in Austin nachträglich geehrt

Im Rahmen des MotoGP-Events in Austin wurde Kenny Roberts nachträglich die Medaille für die Aufnahme in die MotoGP Hall of Fame überreicht. Auch Kevin Schwantz und Freddie Spencer waren dabei.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Kenny Roberts mit Carmelo Ezpeleta
Kenny Roberts mit Carmelo Ezpeleta
Foto: Andreas Hofmann
Kenny Roberts mit Carmelo Ezpeleta
© Andreas Hofmann

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Im September 2025 fand im Rahmen des MotoGP-Events in Misano ein denkwürdiger Moment statt. Die Motorrad-Legenden Giacomo Agostini, Freddie Spencer, Kevin Schwantz, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi wurden in die MotoGP Hall of Fame aufgenommen. Ebenso aufgenommen wurden Kenny Roberts, Mick Doohan, Eddie Lawson und Wayne Rainey – diese waren aber nicht anwesend in Italien. Umberto Masetti, John Surtees, Geoff Duke, Mike Hailwood, Phil Read und Barry Sheene wurden posthum geehrt.

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An diesem Wochenende findet in Austin der Red Bull Grand Prix der USA statt. Im Rahmen der großen Show in Texas wurde nun Kenny Roberts nachträglich die Medaille für die Aufnahme in die Hall of Fame überreicht – von MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta.

Kenny Roberts, Kevin Schwantz und Freddie Spencer
Kenny Roberts, Kevin Schwantz und Freddie Spencer
Foto: Speedweek
Kenny Roberts, Kevin Schwantz und Freddie Spencer
© Speedweek

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Im Artikel erwähnt

Mit dabei waren bei der Ehrung mit Kevin Schwantz und Freddie Spencer zwei weitere US-amerikanische Mitglieder der MotoGP Hall of Fame.

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Kenny Roberts ist dreifacher 500er-Weltmeister. In den Jahren 1978, 1979 und 1980 gewann der Kalifornier mit Yamaha jeweils den Titel. Insgesamt erzielte Roberts 24 GP-Siege. «King Kenny» war einer der bedeutendsten Fahrer in der Motorrad-WM – mit seinem revolutionären Fahrstil hatte er großen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen.

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