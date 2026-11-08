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MotoGP-Held 2.0 Jorge Martin mit Ansage: «Will dieses Jahr noch gewinnen»

Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin gelang das, was noch vor wenigen Tagen unmöglich schien. Der «Martinator» holte in beiden Katar-Rennen Punkte und half aktiv mit die WM-Titelentscheidung zu vertagen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jorge Martin zeigte sich wieder schnell und kämpferisch: Platz 7 im GP
Jorge Martin zeigte sich wieder schnell und kämpferisch: Platz 7 im GP
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin zeigte sich wieder schnell und kämpferisch: Platz 7 im GP
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Jorge Martin leistete beim Katar-GP, zwei Wochen nach seinem Highspeed-Crash auf Phillip Island, mit gebrochenem Handgelenk Unfassbares. Am Freitag gelang der direkte Einzug ins zweite Qualifying, im Q2 holte sich Martin Platz 11, um im Sprint durchs Feld zu schmettern. Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen – Martin führte den Sprint vor Marc Marquez an. Am Ende wurde es Platz 3.

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Beim Großen Preis über die doppelte Distanz ging der Madrilene ebenfalls nicht in die Knie. Von Startplatz 10 kämpfte sich die Nummer 89 an Johann Zarco und im späteren Verlauf an den Platz 3 losgefahrenen Fabio Di Giannantonio vorbei. Eine weitere Position gewann Martin durch die Long-Lap von Fermin Aldeguer.

Den Zielstrich erreichte der völlig verausgabte WM-Zweite 14 Sekunden hinter dem Rennsieger aus dem eigenen Rennstall. Auf die schnellste Rennrunde, die an Marc Marquez ging, verlor der angeschlagene Spanier 0,5 Sekunden.

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Der Champion von 2024, der vor einem Jahr bei seinem Katar-Debüt mit der RS-GP schwer gestürzt war, schaffte es dennoch zum Austausch mit den Medien. Martins Bericht: «Jetzt bin ich komplett erledigt, aber es war es wert, alles zu geben, auch wenn ich jetzt recht starke Schmerzen habe. Aber mir bleiben jetzt zwei Wochen, in denen ich mich erholen und auch die Heilung des Bruchs voranreiben kann. Ich gehe davon aus, dass ich in Portimao nahe bei 100 Prozent sein kann.»

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Der kämpferische Spanier weiter: «Wir sind hierhergekommen, haben alles gegeben und unser Ziel erreicht. Es freut mich für das ganze Team, es tut allen gut, so einen Erfolg zu erleben. Wenn ich bedenke, dass ich letzten Dienstag nicht einmal wusste, ob ich hier sein kann – und am Samstag auf dem Podest stand, das ist schon sehr speziell.»

Trotz schlechtem Startplatz schnell genug für die Top-5

Martin über den Verlauf des GP-Rennens: «Leider war die Ausgangslage mit Startplatz 11 und 10 nicht sehr gut. Ich hatte aber das Tempo, um mich im Bereich von Platz 5 zu bewegen, mehr ging nicht. Es hat mich sehr gefreut, auch wieder von «Diggia» zu fahren und das Resultat zu sichern – wobei ich in den letzten Runden komplett zerstört war.»

Und Martins Blick auf die nächste Runde in Portugal? «Mir ist es wichtig, dass ich meine Zeit bei Aprilia für mich und das ganze Team mit Erfolg beende. Mein Ziel ist, dieses Jahr noch zu gewinnen. Ich hoffe, dass mein Körper es zulässt, wieder an der Spitze zu kämpfen und alles für die WM zu tun. In Malaysia konnte ich eigentlich gar nichts unternehmen, hier aber bereits unser Ziel geschafft, also kämpfen wir in Portimao wie bisher», so die Ansage des «Martinators».

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Die Ausgangslage vor Runde 21: Marc Marquez mit 431 hat 60 Zählern Vorsprung auf Jorge Martin. Damit fehlen dem Ducati nur noch 12 Punkte, bereits im Sprint kann die Titelfrage mit einem Sieg von «MM93» geklärt sein. Gewinnt Martin, bleibt die WM weiter offen. Die Zeit spielt für Martin – der WM-Herausforderer hat nun 12 Tage, um sich von seinen Heldenfahrten in der Wüste zu erholen – und die nächsten Attacken vorzubereiten.

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

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25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

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1:52,735

22

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79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

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Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

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Iker Lecuona

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