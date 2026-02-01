MotoGP-Helme von Rossi und Simoncelli: Sterben ikonische Designs aus?

Wenn ein Helm fertig lackiert ist, beginnt in der MotoGP oft erst der komplizierteste Teil. Denn ein Helm ist nie nur ein Produkt – er ist Beziehung, Erwartung und im besten Fall ein Spiegel der Persönlichkeit des Fahrers. Davide Degli Innocenti von DID Design beschrieb im Podcast von Andrea Migno eindrucksvoll, warum genau dieser menschliche Faktor über Erfolg oder Beliebigkeit eines Designs entscheidet.

Es gibt Fahrer, die bekommen ihren Helm, stellen ihn ab, nicken anerkennend und gehen. Auftrag erledigt. Und es gibt Fahrer, die den Helm in die Hand nehmen, drehen, wenden, Details studieren – nicht aus Misstrauen, sondern aus echtem Interesse. Für DID ist genau das der Unterschied.

Valentino Rossi gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Rossi gilt als extrem anspruchsvoll, aber gleichzeitig als jemand mit außergewöhnlichem Gespür für Ästhetik. «Er wählt selten etwas Schlechtes aus», schätzte DID ein. Vor allem aber erkenne Rossi die Arbeit dahinter an. Während viele Fahrer den Helm als Mittel zum Zweck sehen, war Rossi jemand, der sich mit Helmdesigns beschäftigte, darüber sprach und Vergleiche zog, auch über die Grenzen der MotoGP hinaus. Formel-1-Helme und Materialeffekte: Ein Helm ist für ihn Teil der Leidenschaft, nicht nur Ausrüstung.

Der «Donkey»-Helm von Valentino Rossi Foto: Gold & Goose Der «Donkey»-Helm von Valentino Rossi © Gold & Goose

Besonders deutlich wird dieser Anspruch bei Spezialhelmen. Für Rennen wie Mugello oder Misano waren sie fester Bestandteil der Rossi-Ära.

Das Paradoxe: Je spektakulärer der Helm, desto später fällt oft die finale Entscheidung. Ideen werden verworfen, neue Ansätze diskutiert, Details immer weiter verfeinert – bis kurz vor dem Rennwochenende. DID beschreibt es offen: Die Messlatte wurde jedes Jahr höher gelegt und der Zeitrahmen immer enger. Das bedeute in der Praxis, dass ein Helm erst am Dienstag vor dem Wochenende fertiggestellt wurde und bereits freitags an der Strecke sein musste. Kein Puffer, kein Spielraum.

So prägend Rossi war, so anders verlief die Zusammenarbeit mit Marco Simoncelli. Simoncelli war – in DIDs Worten – das Gegenteil. Weniger strukturiert, weniger getrieben von Detailarbeit, dafür menschlich sofort nahbar. Simoncelli kam oft einfach vorbei, auch, wenn er es nicht nötig gehabt hätte. Sein Design mit den zwei Linien wurde ikonisch, gerade weil es so reduziert war. Kein ständiger Wechsel, kein Zwang zu immer neuen Spezialideen.

Unverwechselbar: Das Helm-Design von Marco Simoncelli Foto: Gold & Goose Unverwechselbar: Das Helm-Design von Marco Simoncelli © Gold & Goose

Immer mehr Sponsoren

Doch solche ikonischen Helme werden seltener. DID sprach es offen an: Die Sponsorendichte auf Helmen ist über die Jahre massiv gestiegen. Jeder Partner bringt eigene Farbvorgaben mit, eigene Logos, eigene Erwartungen. Der Helm ist längst keine freie Leinwand mehr, sondern ein hochreguliertes Spielfeld. Der gestalterische Spielraum werde immer kleiner.

Hinzu kommt ein weiterer Trend: Immer mehr Spezialhelme, immer häufigere Wechsel. Was eigentlich Abwechslung bringen soll, führt paradoxerweise zum Gegenteil. Die Wiedererkennbarkeit leidet. Fans wissen oft nicht mehr, welcher Helm zu welchem Fahrer gehört.

Der Vergleich liegt nahe: Früher reichte ein Blick auf den Helm, um Fahrer wie Senna, Prost oder Mansell zu erkennen. Ein Design blieb über Jahre bestehen und wuchs mit der Karriere. Heute wechseln Helme teils von Rennen zu Rennen – visuell spektakulär, aber flüchtig. Die Entwicklung ist in der MotoGP ähnlich.

