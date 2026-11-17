Am freien Wochenende vor dem Portugal-Grand-Prix tauschte das MotoGP-Team LCR Honda die Grand-Prix-Box gegen einen Trackday vor den Toren Roms. Gemeinsam mit Honda Italien brachte das Team von Lucio Cecchinello eine RC213V im Castrol-Design nach Vallelunga. Kinder und Jugendliche aus sozialen Einrichtungen durften auf dem Rennmotorrad Platz nehmen und sich darauf fotografieren lassen.

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Die Inklusionsinitiative «Inside Out» richtete die «Track Experience» bereits zum fünften Mal aus. Getragen wird die Initiative zu einem großen Teil von Eltern. Mit der Veranstaltung will sie Berührungsängste abbauen und Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Mehrere Bildungseinrichtungen aus der Region Latium unterstützten den Trackday. Im Sommer hatte die Initiative bereits eine Veranstaltung rund um den Fußball organisiert.

Trotz des wechselhaften Wetters kamen mehr als 700 Fahrzeugbesitzer nach Vallelunga. Neben LCR war auch das Althea-Team des verstorbenen Superbike-WM-Teamchefs Genesio Bevilacqua vor Ort. Wer die Strecke aus der Perspektive eines Rennfahrers erleben wollte, konnte als Beifahrer eine Runde in einem Rennauto mitfahren. Bei einer Tombola wurden Sachpreise verlost. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt sozialen Projekten in der Region zugute.