MotoGP-Ikone Max Biaggi: Gast beim Ski-Weltcup in Österreich
Der sechsfache Motorrad-Weltmeister Max Biaggi mischte sich zuletzt beim legendären Weltcup-Nachtslalom der Damen im salzburgerischen Flachau unter die begeisterten Fans.
MotoGP
Max Biaggi als Gast beim Damen-Slalom in Flachau
Max Biaggi als Gast beim Damen-Slalom in Flachau© Max Biaggi
Max Biaggi verbrachte den Jahreswechsel 2026 mit seinen beiden Kindern Ines Angelica und Leon Alexandre aus seiner Partnerschaft mit Fotomodell und Moderatorin Eleonora Pedron in einem Ressort auf den Malediven. Im neuen Jahr gab der vierfache 250er- und zweifache Superbike-Weltmeister dann aber beruflich sprichwörtlich schon wieder ordentlich Gas.
Biaggi war Mitte vergangener Woche als Markenbotschafter Teil der Aprilia-MotoGP-Teamvorstellung mit den beiden Speerspitzen Marco Bezzecchi und Jorge Martin in Mailand. Direkt davor wurde der gebürtige Römer mit Wohnsitz Monaco als Zaungast beim Ski-Weltcup gesichtet. Schauplatz war der Damen-Weltcup-Nachtslalom im salzburgerischen Flachau. Dort war Biaggi relativ unscheinbar als interessierter Zuschauer und freute sich unter anderem über die ansteigende Form von Landsfrau Lara Della Mea (11.) und die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi (8.). Verraten hat Biaggi die schwarze Aprilia-Mütze. Als die internationale TV-Regie den ehemaligen Motorrad-Helden ausmachte und er für kurze Zeit groß auf der Leinwand im Zielbereich zu sehen war, wurde er in einer Rennpause vor das Mikrofon der Platzsprecher gebeten. Gegenüber SPEEDWEEK.com kündigte Ski-Fan Biaggi an: «Im nächsten Jahr möchte ich nach Kitzbühel kommen – es ist super toll!»
Empfehlungen
Zur Erinnerung: Biaggi, der vor Weihnachten auch das olympische Feuer durch Rom getragen hatte, hat bereits im vergangenen Winter für einiges an Staunen gesorgt. Damals wurde bekannt, dass der Tempo-Freak in der Skischule von Wolkenstein in Südtirol die Ausbildung zum Assistenz-Skilehrer (Assistente Maestro di Sci) inklusive Theorie-Prüfung absolviert hat. Dazu sagte Biaggi: «Der Skisport hat mich schon immer interessiert und mir Freude gemacht. Es war ein großes Ziel, ich habe mich zweieinhalb Jahre auf das Ski-Projekt vorbereitet. Es war ein Abenteuer, und es war sehr hart, nach 30 Jahren wieder zu büffeln!»
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  3. Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
