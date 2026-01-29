Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Ikone Valentino Rossi trainierte mit seinen VR46-Jungs in Mandalika

Die MotoGP-Asse Bagnaia, Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio und Marini trainierten am Donnerstag auf dem Mandalika International Circuit. Mit dabei: Chef Valentino Rossi auf seiner Yamaha R1.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: VR46 Akademy
Valentino Rossi
© VR46 Akademy

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eigentlich wollten die Fahrer der VR46-Akademie am Dienstag und Mittwoch in dieser Woche auf dem Mandalika International Circuit in Indonesien sich auf die MotoGP-Saison 2026 einstimmen. Normalerweise herrschen zu dieser Jahreszeit in Südostasien die idealen Bedingungen, um Motorrad zu fahren. Dieses Mal spielte das Wetter jedoch nicht mit, weshalb Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) und Luca Marini (Honda) viel Zeit in der Box mit Warten verbringen mussten.

Werbung

Werbung

Mit dabei in Mandalika sind auch VR46-Racing-Pilot Fabio Di Giannantonio sowie die Akademie-Mitglieder Andrea Migno und Matteo Gabarrini – und: Valentino Rossi. Die MotoGP-Ikone wartete mit seiner blauen Yamaha R1 in der Box, bis das Wetter besser wurde.

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: VR46 Akademy
Valentino Rossi
© VR46 Akademy

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am Donnerstag war es dann so weit: Das Wetter war endlich besser! Der neunfache Weltmeister und seine Schützlinge gingen auf die trockene Strecke, um ihre Runden zu drehen. Bagnaia, Morbidelli und Di Gianantonio trainierten jeweils mit einer Ducati Panigale V4, Bezzecchi war auf einer Aprilia RSV4 unterwegs. Und Marini flitzte mit einer Honda CBR1000RR um den 4,301 km langen Kurs. Zeiten wurden keine genannt, vielmehr ging es jedoch darum, den Staub vom Winter abzuschütteln und wieder auf Speed zu kommen.

Werbung

Werbung

Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: VR46 Akademy
Pecco Bagnaia
© VR46 Akademy

Währenddessen ging am Donnerstag in Malaysia der erste Tag des Shakedown-Tests über die Bühne. Die Testfahrer und Rookies – Toprak Razgatlioglu und Diogo Moreira – waren auf ihren MotoGP-Raketen unterwegs, um möglichst viele Kilometer abzuspulen. Das werden sie auch am Freitag und Samstag machen, bevor dann vom 3. bis 5. Februar der offizielle Test steigt, bei dem dann alle Stammfahrer dabei sein werden – dort werden auch die VR46-Piloten auf ihre Prototypen steigen. Nicht dabei sein werden Jorge Martin (Aprilia) und Fermin Aldeguer (Ducati), die ihre Verletzungen auskurieren.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: VR46 Akademy
Marco Bezzecchi
© VR46 Akademy

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien