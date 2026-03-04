MotoGP in Doha: Es droht auch die Absage des Wüsten-Grand-Prix 2026

Im Nahen Osten herrscht Krieg. Die militärische Eskalation im Iran hat neben den verheerenden Auswirkungen auf das Zentrum des Konflikts auch gravierende Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr. Besonders betroffen sind die Luftverkehrsdrehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Doha. Nachdem der katarische Luftraum am vergangenen Montag gesperrt wurde, sah sich etwa Qatar Airways gezwungen, den Betrieb an der Zentrale in Doha einzustellen.

Stand heute würde sich die Frage nach der Durchführbarkeit des MotoGP-Events auf dem Losail International Circuit nicht allein aus Sicherheitsgründen gar nicht stellen. Die Abwicklung einer Großveranstaltung ist ohne stabilen Flugverkehr schlicht nicht möglich.

Eine direkte Konsequenz der katastrophal instabilen Lage ist die Verschiebung des Auftakts der Vierrad-Langstrecken-WM. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, blieb den Veranstaltern nichts anderes übrig, als das für Ende März terminierte WEC-Event auszusetzen. In der offiziellen Nachricht des Ausrichters heißt es: «In Zeiten wie diesen treten sportliche Interessen eindeutig in den Hintergrund. Aus diesem Grund wurde schnell entschieden, dass die Veranstaltung derzeit nicht stattfinden kann. Wir arbeiten intensiv mit dem Lusail International Circuit und dem katarischen Motorrad- und Automobilverband zusammen, um die beste Alternative zu finden, damit das Qatar-1812-km-Rennen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 ausgetragen werden kann.»

Einzigartig: Nur in Doha finden die Rennen unter Flutlicht statt Foto: Gold and Goose Einzigartig: Nur in Doha finden die Rennen unter Flutlicht statt © Gold and Goose

Nur zwei Wochen nach den Auto-Piloten steht die MotoGP im Rennkalender der Wüstenrennstrecke. Aufgrund des enormen Stellenwerts der MotoGP in Doha – die Veranstaltung wird seit Jahren umfangreich von mehreren Instanzen des Staates angekurbelt und subventioniert –, werden die Verantwortlichen von Doha eine Absage bis zum letzten Moment hinauszögern.

Doha-GP: Nur ein politisches Wunder kann helfen

Der Wüsten-GP ist die vierte Station der MotoGP-WM 2026. Nach dem Auftakt in Thailand geht es nun in Richtung Süd- und Nordamerika. Nach dem Comeback in Brasilien (22. März) und dem US-GP in Texas (29. März) sollen sich die Räder in Losail planmäßig ab dem 10. April drehen. Die Motorrad-WM ist seit 2004 in Doha zu Gast. Mit Ausnahme des MotoGP-Rennens 2020, das der Pandemie zum Opfer fiel, fand das Flutlichtspektakel ohne Unterbrechung statt.