MotoGP in Indonesien: Honda-Testfahrer Aleix Espargaro ersetzt Joan Mir

Honda-Pilot Joan Mir leidet derzeit an einer mysteriösen Krankheit. Aus diesem Grund gab HRC bereits kurz nach dem Österreich-GP im September bekannt, dass der Spanier in Japan und Indonesien nicht am Start sein wird. MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte hatte ihm Ruhe verordnet.

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In Motegi wurde Mir von Superbike-Ass Somkiat Chantra vertreten. Der Thailänder machte bei seiner MotoGP-Rückkehr einen guten Job – er erzielte die Ränge 14 und 13, im Grand Prix holte er sogar drei WM-Punkte. An diesem Wochenende ist Chantra wieder beim Superbike-Meeting in Estoril im Einsatz.

In Motegi musste Honda einen weiteren schmerzlichen Rückschlag hinnehmen: Testfahrer Takaaki Nakagami brach sich bei einem heftigen Crash im FP1 das linke Schlüsselbein.

Am Dienstag vor dem Großen Preis von Indonesien gab HRC nun bekannt, dass in Mandalika Honda-Testfahrer Aleix Espargaro an die Stummel der RC213V greifen wird. «Natürlich ist es immer eine große Ehre, dem Honda-Werksteam in der MotoGP beizutreten, und ich möchte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie mir das Vertrauen schenken, zu fahren, während sich Joan und Taka erholen», meinte Aleix Espargaro.

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Anfang April zog sich Espargaro bei einem schweren Crash auf dem Sepang International Circuit Brüche an vier Rückenwirbeln und Prellungen zu. Der Sturz passierte während eines Tests, den HRC auf der Rennstrecke in Malaysia abgehalten hatte. Der Spanier hatte damals Glück im Unglück – der Unfall hätte weit schlimmer ausgehen können. «Nach dem Sturz zu Beginn des Jahres und meiner Verletzung hatte ich nicht so viel Zeit auf dem Motorrad, wie ich gerne gehabt hätte, und wir reisen mit realistischen Erwartungen nach Mandalika, da ich nur wenige Runden gefahren bin und es sich um eine sehr körperlich anspruchsvolle Strecke handelt – ganz abgesehen vom Wetter», gab der 37-Jährige zu Bedenken. «Wir wollen herausfinden, wie wir dem Team und Honda an diesem Wochenende am besten helfen können, und uns darauf konzentrieren.»



