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Aprilia musste Sprit sparen: Fernandez wies Acosta dennoch in die Schranken

Nach Platz 8 im MotoGP-Sprint gewann Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) im Japan-GP das packende Duell um Rang 5 gegen Ai Ogura und Pedro Acosta. Gegen Rennende musste er seine Strategie anpassen.

MotoGP

Raul Fernandez vor Ai Ogura und Pedro Acosta
Raul Fernandez vor Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: gold & goose
Raul Fernandez vor Ai Ogura und Pedro Acosta
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im Sprint am Samstag hatte es für Raul Fernandez nur zu Platz 8 gereicht. Auch im langen Rennen begann es zäh: In der Startphase setzte ihm Teamkollege Ai Ogura zu. Als dann Enea Bastianini (Tech3 KTM) an Pedro Acosta (KTM) vorbeiging, nutzte Fernandez die Lücke und überrumpelte den Spielberg-Sieger ebenfalls.

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Danach etablierte sich Fernandez auf Platz 5, konnte das Tempo von Bastianini aber nicht mitgehen. Ab Rennmitte entbrannte ein Dreikampf mit Trackhouse-Teamkollege Ogura sowie KTM-Ass Acosta. Als Acosta den Japaner per Blockpass überholt hatte, konterte Fernandez in Kurve 9 auf dieselbe Weise, zeitweise fuhren die drei nebeneinander. Fernandez behielt die Nerven und rettete Rang 5 vor Ogura und Acosta ins Ziel.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

«Es ist das erste Mal, dass ich mich auf einer Stop-and-go-Strecke wirklich wohlfühlte», freute sich Fernandez über seine Konkurrenzfähigkeit. Ganz ans Limit gehen konnte er bis zum Schluss nicht: «In den letzten vier, fünf Runden mussten wir mit dem Sprit haushalten, weil wir einen hohen Verbrauch hatten.» Der Tankinhalt reichte bis zum Ziel, dort kam er 14,8 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati) an.

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Lob für den harten Hinterreifen

Vom harten Hinterreifen war der 25-Jährige positiv überrascht. «Die Performance des Reifens war gut, das habe ich nicht erwartet», lautete das Urteil über Einheitsausrüster Michelin. Den Schlüssel im Dreikampf mit Acosta und Ogura ortete Fernandez im Kopf: «Pedro und Ai bremsen sehr hart. Ich versuchte fokussiert zu bleiben, nicht zu viel nachzudenken und meine Rundenzeit zu verbessern», erklärte der Madrilene seine Strategie. Dass der Kampf bis zur letzten Runde offenblieb, lag laut Fernandez an den kühlen Temperaturen: Mit dem Vorderreifen habe er keine Probleme gehabt.

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In der WM-Tabelle bleibt Fernandez mit 216 Punkten Siebter. Auf den Sechsten Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), der im Grand Prix an den Folgen seines Sprint-Crashs litt und als 18. leer ausging, fehlen ihm nur noch 14 Zähler.

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Ducati Lenovo Team

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24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

24

+2,252

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Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

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19

05

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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25

24

+14,815

1:43,628

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

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15

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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24

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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