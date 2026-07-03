MotoGP-Routinier Johann Zarco fällt lange aus – Rückkehr im September

Johann Zarco hatte sich bei seinem verheerenden Crash in Barcelona Mitte Mai schwere Verletzungen in seinem Knie sowie eine kleine Fraktur im Wadenbein zugezogen. Derzeit arbeitet der Franzose an seinem Comeback. Bei den Grands Prix in Mugello, Balaton Park, Brünn und Assen wurde der Routinier im LCR-Honda-Team durch Cal Crutchlow vertreten. Auch beim Deutschland-GP nächste Woche wird der 40-jährige Brite einspringen.

Werbung

Werbung

Mittlerweile steht fest, dass Zarco auch die Rennen nach der Sommerpause im August in Silverstone und Aragon verpassen wird. Nach einer neuerlichen Untersuchung in dieser Woche folgte am 3. Juli ein offizielles Statement von LCR Honda.

«Am 1. Juli suchte Johann Zarco den Arzt Bertrand Sonnery-Cottet in Lyon auf, um den aktuellen Zustand seines Knies beurteilen zu lassen. Nach dem Sturz in Katalonien wurden die ersten MRT-Untersuchungen durchgeführt, als das Knie noch stark entzündet war, was eine genaue Einschätzung des gesamten Ausmaßes der Verletzung erschwerte», erklärte das LCR-Honda-Team am Freitag. «Als die Entzündung abklang, lieferten weitere Untersuchungen ein klareres Bild und einen positiveren Ausblick als ursprünglich erwartet, wobei sich die zunächst vermuteten Verletzungen nicht mehr bestätigten. Das mediale Seitenband (Innenband) heilt gut, während das hintere Kreuzband, von dem zunächst angenommen wurde, dass es gerissen sei, ebenfalls ermutigende Anzeichen einer Genesung zeigt. Das vordere Kreuzband ist weiterhin gerissen.»

LCR Honda weiter: «In den vergangenen Wochen hatte Zarco darauf gewartet, dass eine Verbrennungsverletzung abheilt, bevor er sich einer Operation unterziehen würde. In der Zwischenzeit trainierte er weiter und machte stetige Fortschritte, sodass eine nicht-chirurgische Behandlung zu einer realistischen Option wurde. Auf Anraten des medizinischen Teams und nachdem die Ärzte sich beeindruckt von Johann Zarcos Fortschritten gezeigt hatten, wird der Fahrer nun nicht operiert, sondern stattdessen ein Rehabilitationsprogramm absolvieren, das auf Genesung und Kräftigung ausgerichtet ist. Vorbehaltlich weiterer medizinischer Untersuchungen ist das Ziel, dass Zarco im September auf die Rennstrecke zurückkehrt. Das Castrol Honda LCR Team freut sich, diese positiven Entwicklungen bestätigen zu können, und freut sich darauf, Johann Zarco zu gegebener Zeit wieder auf der Rennstrecke zu sehen.»

Werbung

Werbung

Somit wird Johann Zarco frühestens beim Großen Preis von San Marino, der vom 11. bis 13. September auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli stattfindet, sein Comeback haben. Ob Cal Crutchlow nach der Sommerpause auch in Silverstone und Aragon einspringen wird, wurde noch nicht bestätigt.