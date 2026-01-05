MotoGP-Kalender 2026: Fünf Überschneidungen mit der Superbike-WM!

Aktuell befindet sich die MotoGP noch in der Winterpause. Hinter den Kulissen laufen jedoch bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren: Teampräsentationen werden geplant, Testfahrten organisiert. Am 27. Februar startet der Grand-Prix-Zirkus im thailändischen Buriram mit dem ersten Training in die neue Saison. Der erste MotoGP-Sprint folgt am letzten Februartag, ehe am 1. März die Grands Prix aller drei WM-Klassen ausgetragen werden.

Bereits eine Woche vor dem MotoGP-Auftakt startet auch die Superbike-WM in ihre neue Saison – traditionsgemäß in Australien. Eigentlich sollte an diesem Wochenende die volle Aufmerksamkeit der seriennahen Weltmeisterschaft gelten, doch ganz ohne Ablenkungen geht der Saisonstart nicht über die Bühne. Mehr dazu im weiteren Verlauf dieses Textes. Im Laufe der Saison kommt es zudem zu insgesamt fünf Terminüberschneidungen. Zwei davon lassen sich dank unterschiedlicher Zeitzonen gut bewältigen, drei Überschneidungen in Europa hingegen stellen Motorradfans vor echte Herausforderungen.

Die erste Überschneidung gibt es bereits im März, wenn die MotoGP in Austin (USA) fährt und die Superbike-WM in Portimao (Portugal) ihren Europaauftakt bestreitet. Für die Fans bedeutet das volle Motorradunterhaltung mit Superbike-WM am Nachmittag und MotoGP am Abend.

Ende Februar starten die MotoGP und die Superbike-WM in die Saison 2026 Foto: Gold & Goose Ende Februar starten die MotoGP und die Superbike-WM in die Saison 2026 © Gold & Goose

Bei der nächsten Terminüberschneidung fahren beide Serien in Europa: Mitte Mai gastiert die MotoGP für ihren siebten Lauf der Saison in Barcelona (Spanien), während die Superbike-WM in Most (Tschechien) ihre fünfte Station der Saison macht. Dank des neuen Zeitplans der seriennahen Meisterschaft gehen sich MotoGP und Superbike-WM aber aus dem Weg und die Fans haben die Möglichkeit, beide Hauptrennen zu schauen – vorausgesetzt, es gibt keine Verzögerungen.

Im weiteren Saisonverlauf stehen zwei weitere Überschneidungen auf europäischem Boden an. Wenn die MotoGP in Mugello (Italien) einen ihrer traditionellen Saisonhöhepunkte erlebt, tritt die Superbike-WM zeitgleich in Aragon (Spanien) an. Im Hochsommer folgt der Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring, der erneut mit einem Superbike-Wochenende in Donington Park (Großbritannien) kollidiert.

Die letzte Überschneidung der Saison ist für Oktober angesetzt. Während die MotoGP in Mandalika (Indonesien) fährt, geht die Superbike-WM in Estoril (Portugal) in die entscheidende Phase, ehe am darauffolgenden Wochenende das Saisonfinale in Jerez (Spanien) ansteht. Anders als im Vorjahr kommt es dabei zu keiner Kollision des Saison-Showdowns – 2025 überschnitt sich das Superbike-WM-Finale noch mit dem MotoGP-Wochenende in Australien.

Angesichts von fünf Terminüberschneidungen bei lediglich zwölf Superbike-WM-Events drängt sich unweigerlich die Frage nach dem Stellenwert der seriennahen Meisterschaft für Promoter Dorna auf. Zusätzliche Zweifel nährt bereits eine weitere Kollision noch vor dem eigentlichen MotoGP-Saisonstart: Die Tests in Buriram überschneiden sich mit dem Superbike-WM-Auftakt in Phillip Island.

Auf der anderen Seite ist die Erstellung eines Rennkalenders ein äußerst komplexer Prozess, in den zahlreiche externe Faktoren einfließen. Zudem wird die Aufgabe für die Verantwortlichen zunehmend schwieriger, da die Anzahl der MotoGP-Events in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist.

Übersicht: An diesen Wochenenden kollidieren MotoGP und Superbike-WM: