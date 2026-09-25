MotoGP-Kalender offiziell: Die 22 Stationen der Motorrad-Straßen-WM 2027

Die MotoGP-Group hat den Rennkalender der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit dem Motorradsport-Weltverband FIM verabschiedet. Wie in den Statuten vereinbart sollen zwischen März und November 2027 erneut 22 Events über die GP-Bühne gehen. Wie sich bei den Vorgesprächen bereits angedeutet, gibt es zahlreiche Änderungen, jedoch keine weiteren Überraschungen. Größte Evolution ist der Umzug in Australien in Richtung Adelaide in Verbindung mit dem Grand Prix auf einem Stadtkurs.

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Premiere: Im Herbst 2027 fährt die MotoGP auf den Straßen von Adelaide Foto: Adelaide Grand Prix Premiere: Im Herbst 2027 fährt die MotoGP auf den Straßen von Adelaide © Adelaide Grand Prix

Los geht es, wie bereits im Vorfeld bestätigt, mit der 850er-Rennpremiere auf dem Chang International von Buriram in Thailand. Es folgt nun im März der Wüsten-GP von Katar. Von dort geht es in Richtung amerikanischer Kontinent. USA, Brasilien und der wieder ins Programm gehobene GP von Argentinien in Buenos Aires werden im Dreierpack absolviert.

Nichts zu rütteln gibt es an den Klassikern im Kalender: Jerez, Le Mans, Mugello , Catalunya, Assen, Sachsenring und Brünn vor der Sommerpause. Wie bereits von offizieller Seite bestätigt, fällt der Ungarn-Grand-Prix wieder aus dem Programm. Eine Sommerpause gibt es auch: Nach dem Brünn-GP am 18. Juli wird durchgeatmet, weiter geht es am 15. August auf der britischen Insel.

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Weiter gesetzt sind Silverstone in England, Misano an der Adria sowie das Abschlussrennen in Europa in Valencia – Verträge mit den Veranstaltern wurden erst diese Woche verlängert. In Portimao wird im kommenden Jahr allerdings bereits Anfang Oktober gefahren. Auch die zweite Übersee-Tournee mit Japan, Australien und Malaysia ist gesetzt. Statt auf Phillip Island soll es dann im Herbst 2027 erstmals auf dem Straßenkurs von Adelaide um den MotoGP-Sieg gehen.

Der MotoGP-Kalender 2027: