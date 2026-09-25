MotoGP-Kalender offiziell: Die 22 Stationen der Motorrad-Straßen-WM 2027
Vor dem Absprung der Weltmeisterschaft nach Asien ist es soweit: Der offizielle Rennkalender zum Start der 850er-MotoGP-Ära steht fest. Weitere Überraschungen bei den geplanten 22 Events blieben aus.
Die MotoGP-Group hat den Rennkalender der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit dem Motorradsport-Weltverband FIM verabschiedet. Wie in den Statuten vereinbart sollen zwischen März und November 2027 erneut 22 Events über die GP-Bühne gehen. Wie sich bei den Vorgesprächen bereits angedeutet, gibt es zahlreiche Änderungen, jedoch keine weiteren Überraschungen. Größte Evolution ist der Umzug in Australien in Richtung Adelaide in Verbindung mit dem Grand Prix auf einem Stadtkurs.
Los geht es, wie bereits im Vorfeld bestätigt, mit der 850er-Rennpremiere auf dem Chang International von Buriram in Thailand. Es folgt nun im März der Wüsten-GP von Katar. Von dort geht es in Richtung amerikanischer Kontinent. USA, Brasilien und der wieder ins Programm gehobene GP von Argentinien in Buenos Aires werden im Dreierpack absolviert.
Nichts zu rütteln gibt es an den Klassikern im Kalender: Jerez, Le Mans,
Weiter gesetzt sind Silverstone in England, Misano an der Adria sowie das Abschlussrennen in Europa in Valencia – Verträge mit den Veranstaltern wurden erst diese Woche verlängert. In Portimao wird im kommenden Jahr allerdings bereits Anfang Oktober gefahren. Auch die zweite Übersee-Tournee mit Japan, Australien und Malaysia ist gesetzt. Statt auf Phillip Island soll es dann im Herbst 2027 erstmals auf dem Straßenkurs von Adelaide um den MotoGP-Sieg gehen.
Der MotoGP-Kalender 2027:
7. März: Thailand/Buriram
14. März: Katar/Losail
4. April: Brasilien/Goiania
11. April: Argentinien/Buenos Aires
25. April: USA/Austin
9. Mai: Spanien/Jerez
16. Mai: Frankreich/Le Mans
30. Mai: Italien/Mugello
13. Juni: Catalunya/Barcelona
27. Juni: Niederlande/Assen
11. Juli: Deutschland/Sachsenring
18. Juli: Tschechien/Brünn
15. August: Großbritannien/Silverstone
29. August: Österreich/Red Bull Ring
12. September: San Marini/Misano
19. September: Spanien/Aragon
3. Oktober: Portugal/Portimao
17. Oktober: Japan/Motegi
24. Oktober: Malaysia/Sepang
31. Oktober: Indonesien/Lombok
14. November: Australien/Adelaide
28. November: Spanien/Valencia
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