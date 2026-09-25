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MotoGP-Kalender offiziell: Die 22 Stationen der Motorrad-Straßen-WM 2027

Vor dem Absprung der Weltmeisterschaft nach Asien ist es soweit: Der offizielle Rennkalender zum Start der 850er-MotoGP-Ära steht fest. Weitere Überraschungen bei den geplanten 22 Events blieben aus.

MotoGP

MotoGP: 2027 geht es mit 850 ccm in 44 Rennen
MotoGP: 2027 geht es mit 850 ccm in 44 Rennen
Foto: Gold and Goose
MotoGP: 2027 geht es mit 850 ccm in 44 Rennen
© Gold and Goose

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Die MotoGP-Group hat den Rennkalender der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit dem Motorradsport-Weltverband FIM verabschiedet. Wie in den Statuten vereinbart sollen zwischen März und November 2027 erneut 22 Events über die GP-Bühne gehen. Wie sich bei den Vorgesprächen bereits angedeutet, gibt es zahlreiche Änderungen, jedoch keine weiteren Überraschungen. Größte Evolution ist der Umzug in Australien in Richtung Adelaide in Verbindung mit dem Grand Prix auf einem Stadtkurs.

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Premiere: Im Herbst 2027 fährt die MotoGP auf den Straßen von Adelaide
Premiere: Im Herbst 2027 fährt die MotoGP auf den Straßen von Adelaide
Foto: Adelaide Grand Prix
Premiere: Im Herbst 2027 fährt die MotoGP auf den Straßen von Adelaide
© Adelaide Grand Prix

Los geht es, wie bereits im Vorfeld bestätigt, mit der 850er-Rennpremiere auf dem Chang International von Buriram in Thailand. Es folgt nun im März der Wüsten-GP von Katar. Von dort geht es in Richtung amerikanischer Kontinent. USA, Brasilien und der wieder ins Programm gehobene GP von Argentinien in Buenos Aires werden im Dreierpack absolviert.

Nichts zu rütteln gibt es an den Klassikern im Kalender: Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Assen, Sachsenring und Brünn vor der Sommerpause. Wie bereits von offizieller Seite bestätigt, fällt der Ungarn-Grand-Prix wieder aus dem Programm. Eine Sommerpause gibt es auch: Nach dem Brünn-GP am 18. Juli wird durchgeatmet, weiter geht es am 15. August auf der britischen Insel.

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Fix: Der Deutschland-GP findet bis 2031 auf dem Sachsenring statt
Fix: Der Deutschland-GP findet bis 2031 auf dem Sachsenring statt
Foto: Gold and Goose
Fix: Der Deutschland-GP findet bis 2031 auf dem Sachsenring statt
© Gold and Goose

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Weiter gesetzt sind Silverstone in England, Misano an der Adria sowie das Abschlussrennen in Europa in Valencia – Verträge mit den Veranstaltern wurden erst diese Woche verlängert. In Portimao wird im kommenden Jahr allerdings bereits Anfang Oktober gefahren. Auch die zweite Übersee-Tournee mit Japan, Australien und Malaysia ist gesetzt. Statt auf Phillip Island soll es dann im Herbst 2027 erstmals auf dem Straßenkurs von Adelaide um den MotoGP-Sieg gehen.

Der MotoGP-Kalender 2027:

7. März: Thailand/Buriram

14. März: Katar/Losail

4. April: Brasilien/Goiania

11. April: Argentinien/Buenos Aires

25. April: USA/Austin

9. Mai: Spanien/Jerez

16. Mai: Frankreich/Le Mans

30. Mai: Italien/Mugello

13. Juni: Catalunya/Barcelona

27. Juni: Niederlande/Assen

11. Juli: Deutschland/Sachsenring

18. Juli: Tschechien/Brünn

15. August: Großbritannien/Silverstone

29. August: Österreich/Red Bull Ring

12. September: San Marini/Misano

19. September: Spanien/Aragon

3. Oktober: Portugal/Portimao

17. Oktober: Japan/Motegi

24. Oktober: Malaysia/Sepang

31. Oktober: Indonesien/Lombok

14. November: Australien/Adelaide

28. November: Spanien/Valencia

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