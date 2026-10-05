MotoGP-Stars im Kart: Muss diese Show vor dem Grand Prix sein?

Marc Marquez schickte einen Doppelgänger, statt selbst ins Kart zu steigen. Das klingt nach einer unterhaltsamen Randgeschichte vom MotoGP-Wochenende in Motegi. Tatsächlich steckt dahinter eine Diskussion, die der Promoter ernst nehmen sollte: Wie viel zusätzliche Belastung kann man den Fahrern zumuten – und wann sollte ihre Vorbereitung auf das eigentliche Rennen Vorrang haben?

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Am Sonntag sollten die MotoGP-Piloten nach dem Warm-up bei einem Kartrennen auf dem Grand-Prix-Kurs antreten. Honda-Ersatzpilot Somkiat Chantra gewann hauchdünn vor KTM-Werkspilot Pedro Acosta. Bei einigen Fahrern wurde zudem Live-Audio aus dem Helm übertragen. Der Austausch der Pramac-Piloten Jack Miller und Toprak Razgatlioglu verlieh der Aktion zusätzliche Unterhaltung. Die Zuschauer konnten so unmittelbar mithören – möglicherweise ein Vorgeschmack auf ein Element künftiger MotoGP-Übertragungen, sollte sich das Funksystem durchsetzen.

Die Idee war gut, die Umsetzung nicht

Die Stars in ungewohnter Umgebung erleben, spontane Reaktionen einfangen und Material für die sozialen Netzwerke produzieren: Der Gedanke hinter der Veranstaltung ist nachvollziehbar. Das knappe Finish lieferte obendrein die Bilder, die sich die Verantwortlichen von einem solchen Wettbewerb erhoffen.

Auch Liberty Medias Bestreben, die MotoGP besser zu vermarkten und ihre Reichweite zu erhöhen, verdient grundsätzlich Unterstützung. Die Serie braucht neue Zuschauer und muss ihren Fahrern Raum geben, ihre Persönlichkeit zu zeigen. Wer die Menschen unter den Helmen kennenlernt, entwickelt eher eine Bindung zum Sport. Davon profitieren langfristig auch Teams, Sponsoren und Fahrer.

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Fotofinish: Chantra siegte knapp vor Acosta Foto: Gold & Goose Fotofinish: Chantra siegte knapp vor Acosta © Gold & Goose

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Doch der Zeitpunkt in Motegi war schlecht gewählt. Zwischen Warm-up und Grand Prix laufen die letzten Vorbereitungen. Daten werden ausgewertet, Entscheidungen getroffen, körperliche Beschwerden behandelt. Die Fahrer müssen essen, trinken und sich konzentrieren. Diese Stunden sind ein wichtiger Teil ihres Arbeitstages.

Marquez musste nach dem Warm-up seine angeschlagene rechte Schulter kühlen. Dass er in dieser Situation wenig Interesse an einem zusätzlichen Wettbewerb hatte, ist verständlich. Er wollte vor dem Grand Prix kein vermeidbares Risiko eingehen. Seine Begründung brachte die Prioritäten auf den Punkt: «Ich bin für den Kampf um die Weltmeisterschaft hier, nicht für Späße oder für ein paar Runden im Kart.»

Gegner zeigen Verständnis für Marquez' Abwesenheit

Den Doppelgänger zu schicken, war sicher keine besonders diplomatische Lösung. Ein offenes Gespräch mit den Verantwortlichen wäre der bessere Weg gewesen. Trotzdem sollte der Promoter sich mit dem Grund für diese Aktion beschäftigen. Wenn ein Titelkandidat lieber eine solche Täuschung organisiert, als an einer vermeintlich lockeren Veranstaltung teilzunehmen, passt offenbar etwas nicht.

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Bemerkenswert ist, dass selbst WM-Rivale Jorge Martin Verständnis zeigte. Auch er hatte Bedenken, dass eine Kollision im Kart Folgen für den Grand Prix haben könnte, und hielt sich deshalb aus dem Gerangel heraus. Zwei Fahrer, die um den Titel kämpfen, sahen in der Aktion also eine unnötige Gefahr.

Jorge Martin erkannte schnell, dass er nicht Marc Marquez vor sich hatte Foto: Gold & Goose Jorge Martin erkannte schnell, dass er nicht Marc Marquez vor sich hatte © Gold & Goose

Ein Kart ist natürlich kein MotoGP-Motorrad. Doch auch dort können harte Kontakte entstehen. Und wer ehrgeizige Rennfahrer gemeinsam auf eine Strecke schickt, sollte sich nicht darauf verlassen, dass alle brav eine gemütliche Ehrenrunde drehen. Der Wettbewerb gehört zu ihrem Wesen. Chantras knappes Duell mit Acosta zeigte, dass auch bei einer solchen Show um den Sieg gekämpft wird.

Hinzu kommt die Summe der Verpflichtungen. Trainings, Qualifying, Sprint und Grand Prix bilden bereits ein dichtes sportliches Programm. Dazu kommen Medienrunden, Sponsorentermine und Fan-Aktivitäten. Nach Motegi geht es direkt nach Mandalika. Für angeschlagene Fahrer wird schon die Erholung zwischen zwei Rennwochenenden zur Herausforderung. Zusätzliche Termine brauchen deshalb Augenmaß.

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MotoGP-Rennen müssen mehr Action bieten

Die Ironie dieses Japan-Wochenendes: Auf der eigentlichen Rennstrecke blieb die Unterhaltung an der Spitze überschaubar. Sowohl der Sprint als auch der Grand Prix waren über weite Strecken langweilig. Marquez gewann beide Rennen kontrolliert, längere direkte Zweikämpfe um den Sieg fehlten.

Ein Kartrennen am Sonntagmorgen kann das fehlende Spektakel kaum ausgleichen. Auch Live-Audio aus den Helmen mag zusätzliche Nähe schaffen, ersetzt aber keine spannenden Duelle. Solche Ideen können eine Übertragung bereichern. Sie sollten mit den Fahrern entwickelt werden und deren sportliche Vorbereitung berücksichtigen.

Die MotoGP sollte ihre Stars für Fans zugänglicher machen und neue Formate ausprobieren. Dafür braucht es passende Zeitfenster, die Zustimmung der Beteiligten und die Möglichkeit, aus gesundheitlichen Gründen auszusetzen.

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Ein Fahrer, der sich unmittelbar vor dem Grand Prix behandeln lassen muss, sollte sich dafür nicht rechtfertigen müssen. Die beste Werbung für die MotoGP bleibt ein spannendes Rennen mit Fahrern, die ihr volles Potenzial abrufen können.