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MotoGP Katar: Bezzecchi mit Rekord auf Pole-Position, Martin regte sich auf

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi eroberte in Doha mit der schnellsten MotoGP-Runde jemals Startplatz 1, Marc Marquez präsentiert sich als Zweiter ebenfalls sehr stark. Honda und KTM in den Top-8.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Überragend: Startplatz 1 in Losail für Marco Bezzecchi
Überragend: Startplatz 1 in Losail für Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Überragend: Startplatz 1 in Losail für Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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Im Zeittraining am Freitag gelang Fabio Di Giannantonio aus dem VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi eine Rekordrunde, mit 1:50,406 min verbesserte der Italiener die alte Bestmarke von Marc Marquez (Ducati) um eine Winzigkeit. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten ungewöhnlich hohe 1,003 sec.

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Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, die Ersatzfahrer Iker Lecuona (für Alex Marquez) und Jake Dixon (statt Joan Mir) aus der Superbike-WM schlugen sich erstaunlich und konnten MotoGP-Stammpiloten hinter sich lassen.

Rundenrekord wurde mehrfach verbessert

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 stürzte KTM-Werksfahrer Brad Binder in der ersten fliegenden Runde, während Marc Marquez bei Wüstenklima und 34 Grad Celsius Lufttemperatur mit 1:50,361 min den nur einen halben Tag alten Rundenrekord verbesserte. Bemerkenswert: Der Weltmeister lag zu diesem Zeitpunkt über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Pedro Acosta.

Marc Marquez: Bester Ducati-Pilot auf Platz 2
Marc Marquez: Bester Ducati-Pilot auf Platz 2
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez: Bester Ducati-Pilot auf Platz 2
© Gold and Goose

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Dann pulverisierte Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:50,065 min alle gezeigten Leistungen und kratzte als Erster jemals auf dem Lusail Circuit an 1:49 min. In den letzten vier Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, «Bez» steigerte sich auf 1:50,028 min.

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Mit dieser Zeit eroberte Bezzecchi seine 14. MotoGP-Pole, neben ihm stehen in den Rennen am Samstag und Sonntag (Start ist jeweils um 17 Uhr MEZ) die Ducati-Piloten Marc Marquez und Di Giannantonio in Reihe 1. Für die zweite Reihe qualifizierten sich Raul Fernandez (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) und Ai Ogura (Aprilia). Reihe 3 bilden Johann Zarco (Honda), Pedro Acosta (KTM) und Fermin Aldeguer (Ducati).

Der WM-Zweite Jorge Martin hätte möglicherweise eine bessere Zeit geschafft als jene des Elften, der Spanier fühlte sich aber von Acosta aufgehalten und echauffierte sich entsprechend. Dass er in beiden Rennen zusammengenommen 30 Punkte weniger holt als Marc Marquez, dann wäre der Ducati-Star vorzeitig Weltmeister, scheint angesichts seines Speeds unwahrscheinlich.

Jorge Martin (Aprilia) startet in Losail von Position 11
Jorge Martin (Aprilia) startet in Losail von Position 11
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin (Aprilia) startet in Losail von Position 11
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Marc Márquez

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Fabio Di Giannantonio

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