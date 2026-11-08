Sieger Bezzecchi (Aprilia): «So zurückzuschlagen, macht es noch besser!»

Nach dem Crash im MotoGP-Sprint in Katar war Marco Bezzecchi im Grand Prix am Sonntag auf Revanche aus. Dementsprechend motiviert ging der Aprilia-Pilot ans Werk. Im Rennen über 22 Runden erwischte er einen perfekten Start. «Bez» und Raul Fernandez (Trackhouse) konnten sich rasch vom Rest des Feldes absetzen – in Runde 8 betrug sein Vorsprung bereits über vier Sekunden.

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Als MM93 nach der Hälfte des Rennens das Tempo angezogen hatte und im 13. Umlauf die schnellste Rennrunde fuhr, reagierte Bezzecchi sofort und fuhr ebenfalls schneller. Marquez machte dann Jagd auf Fernandez, drei Runden vor Schluss ging der Champion an seinem Landsmann vorbei. An der Spitze blieb Bezzecchi cool – er hielt den Abstand konstant und fuhr mit 3,083 sec Vorsprung auf Marquez über die Ziellinie.

Marco Bezzecchi war am Sonntag eine Klasse für sich Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi war am Sonntag eine Klasse für sich © Gold and Goose Photography

Marco Bezzecchi: «Es fühlt sich großartig an!»

«Es fühlt sich großartig an, ich bin sehr glücklich. Es war die Leistung, die wir verdient hatten», meinte der Italiener direkt nach dem Rennen im Parc ferme. «Ein großes Dankeschön an das Team und an die Aprilia-Fabrik in Noale. Es war ein fantastisches Wochenende für uns – ich war sehr schnell und habe mich auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt.»

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Bezzecchi ging auch noch einmal auf das Desaster vom Vortag ein, als er im Sprint mit Marc Marquez zusammenstieß und stürzte. «Schade für gestern, aber das ist Teil des Spiels. So zurückzuschlagen, macht es noch besser! Ich bin sehr happy!», schmunzelte der Fahrer der VR46-Academy. «Jetzt fahren wir nach Hause, und ich kann es kaum erwarten, meine Familie, meine Freunde und meinen Hund zu sehen. Wir werden uns ein wenig ausruhen und dann nach Portimao fliegen.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

In der WM-Tabelle hat Marco Bezzecchi vor den letzten zwei Saisonevents als Dritter 74 Punkte Rückstand auf Leader Marc Marquez. Auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm jedoch nur 14 Zähler. In Portimao hat Marquez dann seinen nächsten Matchball im Titelkampf.

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