Francesco Bagnaia hat mehrere Brüche: In Katar von Aldeguer torpediert

Endlich lief es bei Pecco Bagnaia mal wieder, da krachte es! Vierter im Zeittraining am Freitag, Fünfter im Qualifying, im Rennen am Samstagabend in der ersten Runde in der letzten Kurve vor der langen Start-Ziel-Geraden von Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) auf Position 5 liegend abgeschossen. Der junge Spanier war viel zu spät auf der Bremse, torpedierte Bagnaias Motorrad, woraufhin sich dessen Ducati in sämtliche Teile zerlegend unzählige Male überschlug. Pecco flog auch hoch durch die Luft, schlug hart auf dem Asphalt auf, war aber bei Bewusstsein, als das Rennen abgebrochen wurde und das medizinische Personal zum Italiener geeilt kam.

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Verletzter Pecco Bagnaia: Erstdiagnose liegt vor

«Die ersten Untersuchungen von Francesco Bagnaia im medizinischen Zentrum des Lusail International Circuit ergaben zwei Frakturen an seinem rechten Fuß, die den vierten und fünften Mittelfußknochen betreffen», teilte der medizinische Direktor der MotoGP, Dr. Angel Charte, direkt nach dem Unfall mit. «Der Fahrer wird zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Doha verlegt, um festzustellen, ob die Frakturen operativ behandelt werden müssen.»

Inzwischen ist klar: Für den zweifachen MotoGP-Champion ist der Grand Prix von Katar am Persischen Golf beendet. Der Fuß muss operiert werden, Bagnaia wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Italien transportiert und sich dort zu den Ärzten seines Vertrauens begeben. Neben den zwei Brüchen hat er mehrere starke Prellungen am ganzen Körper.

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Auf seine – ohnehin verkorkste – Weltmeisterschaft hat der Unfall kaum Auswirkungen. Zum vor ihm platzierten Alex Marquez, der in Doha ebenfalls verletzt fehlt , hat er 24 Punkte Rückstand. Und auf den hinter ihm liegenden Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 37 Vorsprung. Am Wochenende nach Katar ist rennfrei. Ob Bagnaia in 13 Tagen in Portimao wieder dabei ist, hängt laut Ducati von seinem Genesungsverlauf ab.

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