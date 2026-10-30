Die MotoGP in Katar soll durchgezogen werden – Ezpeleta setzte ein Zeichen

Während die MotoGP-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf dem Sepang International Circuit ihre Pressetermine abarbeiteten und außerdem ein Treffen mit Carmelo Ezpeleta zur Lage in Doha abhielten, befand sich dessen Sohn Carlos Ezpeleta für die MotoGP Sports Entertainment Group auf wichtiger Mission und stattete den Verantwortlichen auf dem Losail International Circuit von Doha einen Besuch ab.

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Es ging darum klarzustellen, dass der Event ab dem 6. November sicher über die Bühne gehen kann. Der Wüsten-Grand-Prix bei Flutlicht, der wegen der heiklen Lage am Persischen Golf von April um fast sieben Monate nach hinten verschoben wurde, soll am 8. November steigen . Die Entscheidungsträger in Katar waren erfreut über die Stippvisite von Carlos Ezpeleta, der von PR-Mann Michael Gibson und FIM-Funktionären begleitet wurde.

«Wir sind begeistert, dass wir Carlos Ezpeleta bei uns am Losail International Circuit begrüßen durften. Der Countdown läuft und wir sind bereit, die Fahrer, Teams und Fans wieder in Katar willkommen zu heißen», erklärte Abdulrahman Al Mannai, Geschäftsführer des Fonds für soziale und sportliche Beiträge in Katar.

Katar: Auch in der Formel 1 gibt es Bedenken

Ezpeleta setzte mit seinem Besuch auch ein wichtiges Zeichen für die Formel 1, die wie die MotoGP dem US-Konzern Liberty gehört. Auch in der Königsklasse auf vier Rädern herrscht Unsicherheit, was die Austragung der Rennen in Katar und Abu Dhabi zum Saisonabschluss Ende November und Anfang Dezember betrifft.

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Zurück zur MotoGP. Weil es weiterhin von zahlreichen Regierungen Reisewarnungen für diese Region gibt, planen die Werksteams von Yamaha und Honda für Katar die Entsendung von Mannschaften mit Minimalzahl. Die Fahrer hatten zuletzt in Australien in einem Meeting diverse Garantien gefordert, die aus der Sicht von Liberty aber nur von der katarischen Regierung gegeben werden können .