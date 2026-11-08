Rückschlag für Honda-Werksteam: Luca Marini fällt für den Grand Prix aus

Honda-Werksfahrer Luca Marini wird am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Katar nicht antreten. Nach seinem 13. Rang im Sprintrennen am Samstag, musste der Italiener für den Grand Prix krankheitsbedingt absagen.

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«Aufgrund seiner anhaltenden Erschöpfung haben Luca Marini und das Honda-HRC-Castrol-Team beschlossen, ihn vom Katar-GP zurückzuziehen, um sich auf die letzten beiden Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 zu konzentrieren», hieß es in einem kurzen Statement von HRC.

Schon beim Australien-GP musste Marini nach dem FP1 das Handtuch werfen. Nachdem er bei seiner Ankunft auf Phillip Island am Donnerstag bereits über gesundheitliche Beschwerden klagte, stellte MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte beim Halbbruder von Valentino Rossi eine Virusinfektion fest. In Malaysia war Marini dann wieder dabei und belegte im Grand Prix am Sonntag den starken siebten Rang. Nun ist er wieder erkrankt.

Beide Honda-Werksfahrer krank

Somit ruhen die Hoffnungen des Honda-Werksteams im Grand Prix in Doha auf Superbike-Ass Jake Dixon. Der Brite springt in Doha für Joan Mir ein. Dieser wiederum hatte nach sieben Wochen in Malaysia sein Comeback. Er litt unter Sehstörungen und extremer Müdigkeit. Im Sonntagsrennen in Sepang musste Mir aufgrund von Schwindel die Box ansteuern und aufgeben. Die Reise nach Katar konnte er nicht antreten.



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Nach der Verletzung von Pecco Bagnaia (Ducati) fällt nun mit Luca Marini ein weiterer MotoGP-Pilot für den Sonntag aus. Es stehen beim Hauptrennen in Katar nur noch 16 Fahrer in der Startaufstellung.