Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Rückschlag für Honda-Werksteam: Luca Marini fällt für den Grand Prix aus

Nachdem Joan Mir (Honda) für das MotoGP-Event in Katar absagen musste und Jake Dixon als Ersatzfahrer einspringt, fällt nun auch noch Luca Marini für den Grand Prix aus. Nur noch 16 Fahrer am Start.

MotoGP

Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold and Goose Photography
Luca Marini
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Honda-Werksfahrer Luca Marini wird am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Katar nicht antreten. Nach seinem 13. Rang im Sprintrennen am Samstag, musste der Italiener für den Grand Prix krankheitsbedingt absagen.

Werbung

Werbung

«Aufgrund seiner anhaltenden Erschöpfung haben Luca Marini und das Honda-HRC-Castrol-Team beschlossen, ihn vom Katar-GP zurückzuziehen, um sich auf die letzten beiden Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 zu konzentrieren», hieß es in einem kurzen Statement von HRC.

Schon beim Australien-GP musste Marini nach dem FP1 das Handtuch werfen. Nachdem er bei seiner Ankunft auf Phillip Island am Donnerstag bereits über gesundheitliche Beschwerden klagte, stellte MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte beim Halbbruder von Valentino Rossi eine Virusinfektion fest. In Malaysia war Marini dann wieder dabei und belegte im Grand Prix am Sonntag den starken siebten Rang. Nun ist er wieder erkrankt.

Im Artikel erwähnt

Beide Honda-Werksfahrer krank

Somit ruhen die Hoffnungen des Honda-Werksteams im Grand Prix in Doha auf Superbike-Ass Jake Dixon. Der Brite springt in Doha für Joan Mir ein. Dieser wiederum hatte nach sieben Wochen in Malaysia sein Comeback. Er litt unter Sehstörungen und extremer Müdigkeit. Im Sonntagsrennen in Sepang musste Mir aufgrund von Schwindel die Box ansteuern und aufgeben. Die Reise nach Katar konnte er nicht antreten.

Werbung

Werbung

Nach der Verletzung von Pecco Bagnaia (Ducati) fällt nun mit Luca Marini ein weiterer MotoGP-Pilot für den Sonntag aus. Es stehen beim Hauptrennen in Katar nur noch 16 Fahrer in der Startaufstellung.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Training

  8. Freies Training

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

03

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

04

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

05

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

06

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

07

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

08

54

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

09

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

10

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM