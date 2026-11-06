Der Große Preis von Katar: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Katar an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 12.30 Uhr das MotoGP-Qualifying live gezeigt. Ab 14.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint übertragen. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 13.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt den Katar-GP nicht im linearen TV. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: International Livestream MotoGP World Championship 06.11.2026 - 10:55

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 12.35 Uhr das MotoGP-Qualifying und ab 15.40 Uhr das Moto2-Qualifying sowie den MotoGP-Sprint. Um 17.35 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Qualifyings. Ab 1.10 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag steigt LA2 ab 15.40 Uhr in die Live-Übertragung des Moto2-Rennens ein. Direkt im Anschluss folgt eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens. Ab 16.50 Uhr wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen. Um 22.50 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. RTS2 überträgt am Samstag ab 16.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Die Rennen am Sonntag zeigt RTS2 nicht.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Katar 2026 (MEZ):

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Freitag, 6. November:

11.00 – 11.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 11.50 – 12.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 12.45 – 13.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 15.15 – 15.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 16.05 – 16.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 17.00 – 18.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 7. November:

10.30 – 11.00 Uhr (30 min): Moto3, FP2 11.15 – 11.45 Uhr (30 min): Moto2, FP2 12.00 – 12.30 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 12.40 – 12.55 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 13.05 – 13.20 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 14.50 – 15.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 15.15 – 15.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 15.45 – 16.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 16.10 – 16.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 17.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

Sonntag, 8. November: