Trotz nicht zu unterschätzender Schockwirkung im Fahrerlager, die das Fahrerlager der MotoGP noch nachhaltig beschäftigen wird, ging wenige Stunden nach der Live-Botschaft zum Rücktritt von Marc Marquez das sportliche Tagesgeschäft weiter. Alle 22 Piloten der Königsklasse auf die Piste von Valencia – mit dabei Marc Marquez, der sich zum letzten Mal einen Platz im Q2 sichern wollte.

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In Valencia nicht am Start ist dagegen Noch-Teamkollege Pecco Bagnaia. Der Italiener musste kurz vor dem Finale absagen, die Werks-Ducati wird erneut von Iker Lecuona bewegt. Bei Pramac-Yamaha ersetzt einmal mehr Augusto Fernandez Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu und Pol Espargaro ist für Maverick Vinales im Einsatz.

Durchaus überraschend begann die einstündige Sitzung. Mit Honda-Pilot Zarco und Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, der in Valencia zum letzten Mal die M1 steuert, tauchten zwei Racer japanischer Werke an der Spitze auf. Veteran Zarco stand mit seiner 1:29,683 min auch nach 15 Minuten an der Spitze.

Hinter Quartararo – Marco Bezzecchi vor Jack Miller, Marc Marquez, Raul Fernandez, Acosta und Jorge Martin. Nicht zu vergessen: Für Aprilia geht es in Valencia um viel. Neben der Entscheidung zwischen Martin und Bezzecchi um den Vizetitel steht die Konstrukteurs-WM noch zur Vergabe an.

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Weiter ging es in Valencia mit einer befreienden Bestzeit von Marc Marquez. Die Ducati mit der Nummer 93 war eine halbe Sekunde schneller als Zarco. Kurze Zeit später war der Franzose nur noch Dritter. VR46-Ass Fabio Di Giannantonio setzte sich mit einer 1:29,4 min hinter Marc Marquez.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Marco Bezzecchi wurde nur von Marc Marquez geschlagen Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi wurde nur von Marc Marquez geschlagen © Gold and Goose

Nicht gut lief es dagegen für den jüngeren Marquez-Bruder – «AM73» rutschte in Kurve 6 mit der Gresini aus. Sekunden später staubte es erneut, in Kurve 2 war KTM-Abgänger Acosta ausgerutscht. Vor dem Crash hatte sich der nächstjährige Ducati-Lenovo-Pilot hinter Bezzecchi auf Platz 5 geschoben. Noch waren die Athleten bei nur 17 Grad Lufttemperatur auf den potenziellen GP-Rennreifen in Medium-Mischung unterwegs.

Wie ernst es Aprilia in Valencia angeht, zeigte Marco Bezzecchi. Als es in die zweite Hälfte der Session ging, gelang «Bez» die erste 1:28er-Runde. Bereits vor der heißen Phase des Zeittrainings kratzte der Italiener an dem von ihm selbst gehaltenen Rundenrekord (1:28,809 min). Auch Di Giannantonio legte nach, blieb aber noch bei einer 1:29er-Zeit.

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Gut 20 Minuten vor Schluss, erneut gelbe Flagge. Mit Enea Bastianini (Tech3) hatte es in Kurve 11 wieder eine KTM erwischt. Für positive Schlagzeilen hatte dafür der Ersatzpilot gesorgt – Pol Espargaro fuhr sich mit einer 1:29,9 min auf Platz 10. Erfreulich auch aus KTM-Sicht. Die RC16 belegte im Zeittraining auf der Topspeed-Liste die Plätze 1–3. Wieder auf der Strecke derweil war der früh gestürzte Alex Marquez. Jetzt mit weichen Slicks unterwegs, schob sich Alex als Fünfter direkt hinter Marc.

Raul Fernandez: Platz 4 im letzten Zeittraining des Jahres Foto: Gold and Goose Raul Fernandez: Platz 4 im letzten Zeittraining des Jahres © Gold and Goose

Ebenfalls unbeeindruckt von seinem Abflug zeigte sich Pedro Acosta, der sich zum Beginn des Endspurts hinter Bezzecchi auf Platz 2 drängte. Schnell ging es wieder zurück. Denn Raul Fernandez gelang die Bestzeit mit Rekordtempo. Beim Versuch, nochmal nachzulegen, rutschte der Madrilene aus. Probleme auch bei VR46: Die Ducati von Di Giannantonio quittierte ihren Dienst auf der Zielgeraden. Marc Marquez, ebenfalls auf Bestzeitkurs, musste abdrehen.

Freie Fahrt hatte dagegen Bezzecchi. Mit einer 1:28,730 min holte sich der Werksfahrer den Rundenrekord zurück. Noch nicht schnell genug waren fünf Minuten vor der Flagge Jorge Martin – Platz 11. Passend zur Dramaturgie des Tages zauberte Marc Marquez in den letzten zwei Minuten. Marquez unterbot die Bezzecchi um 0,247 s und war damit am Freitag auch auf der Strecke der Mann des Tages.

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Eine Sensation in Orange gelang Pol Espargaro, der sich in Final auf Platz 7 und damit souverän ins Q2 fuhr. Knapp wurde es dagegen für den WM-Zweiten Jorge Martin. Als Zehnter reichte es knapp ins Q2 Nur 0,03 s davor – Fabio Di Giannantonio. Zarco (11.) und Quartararo (12.) müssen dagegen ins erste Qualifying.