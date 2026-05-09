Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Le Mans, Q2: Francesco Bagnaia auf Pole, nur 0,023s trennen die Top-3!

Ducati und Aprilia in Reihe 1: Bei der MotoGP in Le Mans holte sich Francesco Bagnaia knapp die Pole. Lokalmatador Fabio Quartararo brachte Yamaha in die zweite Startreihe.

MotoGP

Francesco Bagnaia stürmte zur Pole in Le Mans
Francesco Bagnaia stürmte zur Pole in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia stürmte zur Pole in Le Mans
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Pünktlich um 11:15 Uhr bogen die Top-10 vom Freitag sowie die zwei Nachrücker aus dem Q1 auf die Strecke, um die ersten vier Startreihen auszufahren. Marc Marquez (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) hatten sich über das Q1 qualifiziert. Marquez tat das in beeindruckender Manier: Der Weltmeister unterbot im ersten Qualifying-Durchgang den Pole-Rekord von Quartararo aus dem Vorjahr. Für seine schnellste Runde im Q1 benötigte der Spanier lediglich 1:29,288 Minuten. Diese Zeit sollte im Q2 nicht überboten werden.

Werbung

Werbung

Zu Beginn des Q2 waren die Rundenzeiten deutlich langsamer. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi führte die Wertung mit einer 1:29,825er-Runde an. Dahinter folgten Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) und Jorge Martin (Aprilia). Marc Marquez war etwa eine Sekunde langsamer als im Q1 und lag nur auf der sechsten Position.

Pedro Acosta kam in Kurve 1 von der Linie und steuerte seine Werks-KTM mit hohem Tempo durchs Kiesbett. Der Spanier lag nach dem ersten Versuch auf Position 8. Francesco Bagnaia (Ducati) hatte beim ersten Versuch keine Rundenzeit gesetzt und war Zwölfter.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Marco Bezzecchi ist auch in Le Mans schnell
Marco Bezzecchi ist auch in Le Mans schnell
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi ist auch in Le Mans schnell
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Enge Abstände: Top-4 innerhalb von 0,065 Sekunden!

Zu Beginn des zweiten Schlagabtauschs sah man viele Sektor-Bestzeiten. Marc Marquez schob sich an die Spitze. Bruder Alex Marquez (Gresini-Ducati) stürzte in Kurve 3. Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Zeit lieferten sich Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio einen merkwürdigen Schlagabtausch. Beide brachen später ihre fliegenden Runden ab.

Francesco Bagnaia nutzte die Gelegenheit und stürmte bei seinem finalen Versuch zur Bestzeit. Die Uhr blieb bei 1:29,634 Minuten stehen. Damit war Bagnaia langsamer als Marc Marquez im Q1, doch es reichte für die Pole.

Fabio Di Giannantonio notierte bei seiner letzten fliegenden Runde noch einmal absolute Sektor-Bestzeiten, verlor im vierten Sektor aber Zeit. Di Giannantonio lief während seiner letzten Runde auf Bagnaia auf. Der Vorfall wurde untersucht, die Stewards sprachen aber keine Strafe gegen Bagnaia aus.

Die Top-3 des Qualifyings: Francesco Bagnaia, Marc Marquez und Marco Bezzecchi. Nur 0,023 trennten die drei Fahrer an der Spitze der Wertung. Fabio Di Giannantonio hatte als Vierter lediglich 0,065 Sekunden Rückstand. Neben «Diggia» stehen auch Pedro Acosta und Fabio Quartararo in Reihe zwei.

Werbung

Werbung

Joan Mir war als Siebter bester Honda-Pilot. Jorge Martin (Aprilia) und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) qualifizierten sich ebenfalls für die dritte Reihe. Alex Marquez, Johann Zarco (LCR-Honda) und Alex Rins (Yamaha) stehen in Reihe 4.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM