Le Mans, Q2: Francesco Bagnaia auf Pole, nur 0,023s trennen die Top-3!
Ducati und Aprilia in Reihe 1: Bei der MotoGP in Le Mans holte sich Francesco Bagnaia knapp die Pole. Lokalmatador Fabio Quartararo brachte Yamaha in die zweite Startreihe.
Pünktlich um 11:15 Uhr bogen die Top-10 vom Freitag sowie die zwei Nachrücker aus dem Q1 auf die Strecke, um die ersten vier Startreihen auszufahren.
Zu Beginn des Q2 waren die Rundenzeiten deutlich langsamer. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi führte die Wertung mit einer 1:29,825er-Runde an. Dahinter folgten Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) und Jorge Martin (Aprilia). Marc Marquez war etwa eine Sekunde langsamer als im Q1 und lag nur auf der sechsten Position.
Pedro Acosta kam in Kurve 1 von der Linie und steuerte seine Werks-KTM mit hohem Tempo durchs Kiesbett. Der Spanier lag nach dem ersten Versuch auf Position 8. Francesco Bagnaia (Ducati) hatte beim ersten Versuch keine Rundenzeit gesetzt und war Zwölfter.
Enge Abstände: Top-4 innerhalb von 0,065 Sekunden!
Zu Beginn des zweiten Schlagabtauschs sah man viele Sektor-Bestzeiten. Marc Marquez schob sich an die Spitze. Bruder Alex Marquez (Gresini-Ducati) stürzte in Kurve 3. Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Zeit lieferten sich Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio einen merkwürdigen Schlagabtausch. Beide brachen später ihre fliegenden Runden ab.
Francesco Bagnaia nutzte die Gelegenheit und stürmte bei seinem finalen Versuch zur Bestzeit. Die Uhr blieb bei 1:29,634 Minuten stehen. Damit war Bagnaia langsamer als Marc Marquez im Q1, doch es reichte für die Pole.
Fabio Di Giannantonio notierte bei seiner letzten fliegenden Runde noch einmal absolute Sektor-Bestzeiten, verlor im vierten Sektor aber Zeit. Di Giannantonio lief während seiner letzten Runde auf Bagnaia auf. Der Vorfall wurde untersucht, die Stewards sprachen aber keine Strafe gegen Bagnaia aus.
Die Top-3 des Qualifyings: Francesco Bagnaia, Marc Marquez und Marco Bezzecchi. Nur 0,023 trennten die drei Fahrer an der Spitze der Wertung. Fabio Di Giannantonio hatte als Vierter lediglich 0,065 Sekunden Rückstand. Neben «Diggia» stehen auch Pedro Acosta und Fabio Quartararo in Reihe zwei.
Joan Mir war als Siebter bester Honda-Pilot. Jorge Martin (Aprilia) und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) qualifizierten sich ebenfalls für die dritte Reihe. Alex Marquez, Johann Zarco (LCR-Honda) und Alex Rins (Yamaha) stehen in Reihe 4.
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