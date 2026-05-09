Le Mans, Q2: Francesco Bagnaia auf Pole, nur 0,023s trennen die Top-3!

Pünktlich um 11:15 Uhr bogen die Top-10 vom Freitag sowie die zwei Nachrücker aus dem Q1 auf die Strecke, um die ersten vier Startreihen auszufahren. Marc Marquez (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) hatten sich über das Q1 qualifiziert . Marquez tat das in beeindruckender Manier: Der Weltmeister unterbot im ersten Qualifying-Durchgang den Pole-Rekord von Quartararo aus dem Vorjahr. Für seine schnellste Runde im Q1 benötigte der Spanier lediglich 1:29,288 Minuten. Diese Zeit sollte im Q2 nicht überboten werden.

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Zu Beginn des Q2 waren die Rundenzeiten deutlich langsamer. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi führte die Wertung mit einer 1:29,825er-Runde an. Dahinter folgten Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) und Jorge Martin (Aprilia). Marc Marquez war etwa eine Sekunde langsamer als im Q1 und lag nur auf der sechsten Position.

Pedro Acosta kam in Kurve 1 von der Linie und steuerte seine Werks-KTM mit hohem Tempo durchs Kiesbett. Der Spanier lag nach dem ersten Versuch auf Position 8. Francesco Bagnaia (Ducati) hatte beim ersten Versuch keine Rundenzeit gesetzt und war Zwölfter.

Marco Bezzecchi ist auch in Le Mans schnell Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi ist auch in Le Mans schnell © Gold & Goose

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Enge Abstände: Top-4 innerhalb von 0,065 Sekunden!

Zu Beginn des zweiten Schlagabtauschs sah man viele Sektor-Bestzeiten. Marc Marquez schob sich an die Spitze. Bruder Alex Marquez (Gresini-Ducati) stürzte in Kurve 3. Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Zeit lieferten sich Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio einen merkwürdigen Schlagabtausch. Beide brachen später ihre fliegenden Runden ab.

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Francesco Bagnaia nutzte die Gelegenheit und stürmte bei seinem finalen Versuch zur Bestzeit. Die Uhr blieb bei 1:29,634 Minuten stehen. Damit war Bagnaia langsamer als Marc Marquez im Q1, doch es reichte für die Pole.

Fabio Di Giannantonio notierte bei seiner letzten fliegenden Runde noch einmal absolute Sektor-Bestzeiten, verlor im vierten Sektor aber Zeit. Di Giannantonio lief während seiner letzten Runde auf Bagnaia auf. Der Vorfall wurde untersucht, die Stewards sprachen aber keine Strafe gegen Bagnaia aus.

Die Top-3 des Qualifyings: Francesco Bagnaia, Marc Marquez und Marco Bezzecchi. Nur 0,023 trennten die drei Fahrer an der Spitze der Wertung. Fabio Di Giannantonio hatte als Vierter lediglich 0,065 Sekunden Rückstand. Neben «Diggia» stehen auch Pedro Acosta und Fabio Quartararo in Reihe zwei.

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Joan Mir war als Siebter bester Honda-Pilot. Jorge Martin (Aprilia) und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) qualifizierten sich ebenfalls für die dritte Reihe. Alex Marquez, Johann Zarco (LCR-Honda) und Alex Rins (Yamaha) stehen in Reihe 4.