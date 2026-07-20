MotoGP-WM-Leader Jorge Martin: Jetzt stehen 1000 km auf dem Rennrad an

Jorge Martin gönnte sich in den vergangenen Tagen wie die meisten MotoGP-Asse Ruhe und Entspannung. Dabei verbrachte der Aprilia-Werksfahrer mit seiner Freundin Maria Matutes und deren Schwester mit Partner ruhige gemeinsame Tage in der Region Logrono – die Gegend ist berühmt für ihre Rioja-Weine.

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Martin verbrachte einen Aufenthalt im exklusiven Weingut Marques de Murrieta, bekannt für den «Castillo Ygay» – bei ihm liegt der Flaschenpreis normal bei 200 Euro aufwärts. Dort gab es für den MotoGP-WM-Leader auch eine Einführung in die Weinproduktion, inklusive Verkostungen einiger edler Tropfen. Auch ein Abstecher in das Feinschmeckerlokal Asador Etxebarri – dem besten Restaurant Europas des Jahres 2025 und Michelin-Stern-Träger – stand auf der Liste der Runde.

Kein Urlaub ohne Training

Auch im Relaxurlaub bewegte Martin sein Fahrrad. Denn vor dem Madrilenen steht diese Woche ein sehr ehrgeiziges Rennrad-Projekt. Der Event in Kooperation mit seinem privaten Partner Muc-Off nennt sich «Jorge Martin on Tour», unter dem Motto «1000 km – 7 Days». Dabei will Martin mit einigen Kumpels seiner «89Squad» innerhalb von sieben Tagen satte 1000 Kilometer abspulen, los geht es am heutigen Montag, 20. Juli.

Martin ist auf dem Rennrad aktuell in sehr guter Form: Der 28-Jährige bewältigte in der 14-tägigen Pause vor dem Sachsenring-Grand-Prix den gefürchteten Dolomiten-Marathon in Südtirol über die Distanz von 106 Kilometer auf Einladung seines Rad-Sponsors Pinarello.

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In der MotoGP geht es erst am Wochenende 7.–9. August in Silverstone/Großbritannien weiter. In der Gesamtwertung führt Martin mit 208 Punkten vor Ai Ogura (Aprilia, 194), Marc Marquez (Ducati, 190), Marco Bezzecchi (Aprilia, 186) und Fabio Di Giannantonio (Ducati, 184).