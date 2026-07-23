MotoGP-Legende Casey Stoner vor Rücken-OP: «Unerträgliche Schmerzen»

In die Hall of Fame der MotoGP fuhr sich Casey Stoner dank überragender Leistungen in der Königsklasse der Motorrad-WM. Mit dem Privatteam von Lucio Cecchinello war der Australier zur Saison 2026 in die MotoGP aufgestiegen. Stoner schlug in jeder Hinsicht ein – mit Erfolgen, aber auch etlichen kräftigen Abflügen.

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Ducati Corse schaltete schnell und holte den Rookie 2007 ins Werksteam. Der damals 21-Jährige schaffte das Desmo-Wunder und holte den Titel im ersten Anlauf. 2011 wiederholte er das Meisterstück im Gewand von Repsol Honda. Nur ein Jahr später verschwand der Star der Australier von der Bühne, auch wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme. Stoner, immer ein Freund von Privatsphäre, litt unter dem Fatigue-Syndrom.

Weniger bekannt ist: Casey Stoner musste auch mit chronischen Rückenschmerzen leben, infolge eines Sturzes 2023, damals noch 125er-Pilot und ein Jahr, bevor der junge Aussie KTM den ersten GP-Sieg auf Asphalt schenkte. Über die sozialen Medien ging der zweifache MotoGP-Weltmeister in die Offensive und berichtete erleichtert von einer Operation im Frühjahr 2026, die sein Leben in ungeahntem Ausmaß verbesserte.

Stoner: «Heute sind es drei Monate, seit ich mich einer Wirbelsäulenversteifung zwischen L5 und S1 sowie einem Bandscheibenersatz zwischen L4 und L5 unterzogen habe. Die Genesung verlief definitiv mit Höhen und Tiefen, aber insgesamt hat sich mein Rücken noch nie so gut angefühlt, solange ich mich erinnern kann. Was mich am meisten überrascht hat, war die Erkenntnis, dass ich, selbst als ich dachte, mein Rücken fühle sich ‚gut‘ an, dennoch mit ständigen Schmerzen gelebt habe. Erst jetzt habe ich erfahren, wie es sich tatsächlich anfühlt, keine Rückenschmerzen zu haben.»

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Champions-Treffen am Red Bull Ring: Casey Stoner mit Valentino Rossi Foto: Gold and Goose Champions-Treffen am Red Bull Ring: Casey Stoner mit Valentino Rossi © Gold and Goose

Der 40-Jährige, der die MotoGP zuletzt 2025 besucht hatte, schrieb weiter: «Alles begann mit einem Sturz im Jahr 2003, als ich mit dem Kopf voran in einige Strohballen krachte. Durch den Aufprall wurde meine Wirbelsäule zusammengedrückt, und obwohl ich über 20 Jahre lang so gut es ging, damit zurechtkam, wurden die letzten paar Jahre – und insbesondere die letzten sechs Monate – unerträglich. Es kam zu einem Punkt, an dem eine Operation die einzige echte Option war. Ich bin meinem Chirurgen und dem gesamten medizinischen Team, das mich während des gesamten Prozesses betreut hat, unglaublich dankbar. Vielen Dank, dass ihr mir meine Lebensqualität zurückgegeben habt.»

Für Aufsehen gesorgt hatte Casey Stoner 2015. Damals hatte er sich für seinen letzten Arbeitgeber Honda zum Start beim 8-Stunden-Klassiker in Suzuka aufstellen lassen. Stoner brillierte, lag in Führung, stürzte dann aber nach einem Technik-Fehler an der Werks-Endurance-Honda. Der beliebte Aussie verließ Japan mit mehreren Brüchen. Es war sein letztes Rennen.