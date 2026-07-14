Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Biaggi, Rossi, Bagnaia & Co: Italiens Motorrad-Helden wurden in Rom geehrt

Die MotoGP-Ikonen Valentino Rossi, Giacomo Agostini und Max Biaggi sowie Piloten der Gegenwart – Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi – wurden am 14. Juli zu «Botschaftern der Sportdiplomatie» ernannt.

MotoGP

Max Biaggi, Antonio Tajani, Pecco Bagnaia und Kiara Fontanesi (v.l.)
Max Biaggi, Antonio Tajani, Pecco Bagnaia und Kiara Fontanesi (v.l.)
Foto: motogp.com
Max Biaggi, Antonio Tajani, Pecco Bagnaia und Kiara Fontanesi (v.l.)
© motogp.com

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit dem Großen Preis von Deutschland fand am vergangenen Wochenende auf dem Sachsenring das letzte MotoGP-Event vor der Sommerpause statt. Danach verabschiedeten sich die Motorrad-Asse in den wohlverdienten Urlaub.

Werbung

Werbung

Jungvater Pecco Bagnaia (Ducati), der in der knapp vierwöchigen Pause vor dem britischen Grand Prix Anfang August so viel Zeit wie möglich mit Sohn Oliviero und Frau Domizia verbringen möchte, hatte am Dienstag noch einen wichtigen Termin zu absolvieren. Er wurde zusammen mit anderen Persönlichkeiten des italienischen Motorradrennsports geehrt.

Pecco Bagnaia und der italienische Außenminister, Antonio Tajani
Pecco Bagnaia und der italienische Außenminister, Antonio Tajani
Foto: motogp.com
Pecco Bagnaia und der italienische Außenminister, Antonio Tajani
© motogp.com

Im Artikel erwähnt

Im Rahmen der Veranstaltung mit dem Titel «Moto d'Italia – Culture Beyond the Track» wurden Bagnaia, Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, Giacomo Agostini und Max Biaggi am 14. Juli zu «Botschaftern der Sportdiplomatie» ernannt. Dazu lud das italienische Außenministerium Stars aus der gesamten Motorradszene Italiens nach Rom ein.

Werbung

Werbung

Pecco Bagnaia: «Erfüllt mich mit großem Stolz!»

«Sport ist eine universelle Sprache, die Menschen und Kulturen durch Werte wie Respekt, Leidenschaft und Engagement verbinden kann – und genau das möchte ich jeden Tag vermitteln», meinte Bagnaia im Rahmen der Veranstaltung. «Diese Auszeichnung als Botschafter der Sportdiplomatie vom Außenminister, Herrn Antonio Tajani, zu erhalten, erfüllt mich mit großem Stolz.»

Mauro Grassilli, Claudio Domenicali und Antonio Tajani (v.l.)
Mauro Grassilli, Claudio Domenicali und Antonio Tajani (v.l.)
Foto: motogp.com
Mauro Grassilli, Claudio Domenicali und Antonio Tajani (v.l.)
© motogp.com

Der neunfache Weltmeister Rossi und Bezzecchi, der sich derzeit von seinem Schlüsselbeinbruch erholt, waren per Videokonferenz zugeschaltet. Mit in Rom dabei waren Aprilia-Rennchef Massimo Rivola, Ducati-CEO Claudio Domenicali, Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli, FMI-Präsident Giovanni Copioli und MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta.

Claudio Domenicali nutzte die Gelegenheit, um auf das 100-jährige Jubiläum von Ducati hinzuweisen: «Der heutige Besuch im Außenministerium ist eine wichtige Gelegenheit, das hundertjährige Jubiläum von Ducati in einem Rahmen zu feiern, der die Rolle des Motorradsports bei der Förderung des Images unseres Landes weltweit würdigt – sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon. Ducati ist tief mit seinen Wurzeln verbunden und gleichzeitig in der Lage, innovativ zu sein, auf höchstem Niveau zu konkurrieren und Emotionen durch Motorräder zu wecken, die für ganze Generationen zu Objekten der Begierde geworden sind. Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser großartigen italienischen Geschichte zu sein und einen bedeutenden Beitrag zum Export im Bereich der Zweiräder ‘Made in Italy’ zu leisten, wobei mehr als 80 Prozent unseres Umsatzes im Ausland erwirtschaftet werden. Auf diesem Weg war Pecco einer unserer außergewöhnlichsten Vertreter: Mit seinem Talent, seiner Professionalität und seiner Fähigkeit, jeder Herausforderung mit Engagement und Respekt zu begegnen, verkörpert er perfekt die Werte, die Ducati und den Sport unseres Landes auszeichnen.»

Werbung

Werbung

Bei der Zusammenkunft der italienischen Motorradwelt wurde der Sport und die gesamte Branche gefeiert. Auch der Offroad-Bereich war vertreten. So wurde auch Kiara Fontanesi, die erfolgreichste Frau im Motocross, geehrt.

Massimo Rivola und Antonio Tajani
Massimo Rivola und Antonio Tajani
Foto: motogp.com
Massimo Rivola und Antonio Tajani
© motogp.com

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

208

2

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

194

3

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

190

4

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

184

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

159

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

148

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

87

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM