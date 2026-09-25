Neues MotoGP-Line-up: KTM-Boss Neumeister über die Zeit nach Pedro Acosta
Das Startfeld der MotoGP-Klasse erhält nach dieser Saison so viele Änderungen wie lange nicht mehr. Bei KTM werden gleich alle vier Fahrer getauscht – CEO Gottfried Neumeister über Vertrauen.
Bei KTM werden gleich alle vier Piloten ersetzt. Spielberg-GP-Sieger Pedro Acosta, als WM-Vierter die klare Nummer 1 der Mattighofener, wechselt ins Ducati-Werksteam und an die Seite von Champion Marc Marquez. Brad Binder hat keinen MotoGP-Sitz mehr gefunden und wird die nächsten zwei Jahre
Neu zu Red Bull KTM kommen die jetzigen Ducati-Piloten Alex Marquez (von Gresini) und Fabio Di Giannantonio (von VR46); Tech3 hat Noch-Honda-Werksfahrer Luca Marini und Senna Agius aus der Moto2-WM verpflichtet.
KTM-Boss Neumeister hatte keine Argumente dagegen
Lässt sich der Abgang von Acosta kompensieren? Diese Frage stellen sich auch die Verantwortlichen bei KTM. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den gewählten Fahrern gut aufgestellt sein werden», betonte KTM-Geschäftsführer Gottfried Neumeister. «Es ist nicht nur so, dass sie zu uns kommen wollten, wir haben sie auch gewählt. Wir nehmen mehr als jede andere Marke vom Red Bull Rookies Cup über die Moto3 und Moto2 bis zur MotoGP teil. Eine unserer Stärken ist, dass wir junge Fahrer auf die Beine stellen. Pedro begann seine Karriere mit uns. Er meinte, dass es
Hinter einem großartigen Fahrer steht ein Team.
gottfried neumeister
Der Österreicher weiter: «Wenn Pedro kein Motorrad hätte, das solche Ergebnisse zulassen würde, dann könnte er diese auch nicht liefern. Ich werde seinen immerwährenden Einsatz niemals unterbewerten, aber auch hinter einem großartigen Fahrer steht ein Team. Ich glaube 100-prozentig an unsere zwei zukünftigen Fahrer, beide können den Unterschied ausmachen. Beide haben momentan kein Werksteam hinter sich. Unsere kontinuierliche Arbeit wird langfristig dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Ich rede nicht von einem halben Jahr oder Jahr, wir müssen konstant abliefern. So handhabe ich das auch in der Firma. Wir müssen stetig besser werden: in der Ausführung, in der Analyse, immer datenbasiert.»
MotoGP-Startfeld 2027:
DUCATI:
Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)
VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)
Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)
APRILIA:
Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I)
Trackhouse: Enea Bastianini (I), Raul Fernandez (E)
KTM:
Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I)
Tech3: Senna Agius (AUS), Luca Marini (I)
HONDA:
HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso
LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso
YAMAHA:
Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J)
Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)
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