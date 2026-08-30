MotoGP-Live-Ticker: Marc Marquez regierte im MotorLand vor KTM-Held Acosta

Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP mischte mit Pedro Acosta ein anderer Spanier ganz vorne mit. Doch als es ins Finale ging, zeigte Marc Marquez weltmeisterlich auf.

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