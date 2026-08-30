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MotoGP-Live-Ticker: Marc Marquez regierte im MotorLand vor KTM-Held Acosta

Aprilia gegen Ducati, Bezzecchi gegen die Marquez-Familie – so der MotoGP-Kampf im MotorLand. Dazu ein starker Pedro Acosta und Noch-WM-Leader Jorge Martin. Der Aragon-GP hatte alles zu bieten.

MotoGP

Marc Marquez: Doppelsieg im MotorLand Aragon
Marc Marquez: Doppelsieg im MotorLand Aragon
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez: Doppelsieg im MotorLand Aragon
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP mischte mit Pedro Acosta ein anderer Spanier ganz vorne mit. Doch als es ins Finale ging, zeigte Marc Marquez weltmeisterlich auf.

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Der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mit alle Geschehnissen zum Aragon-GP 2026:

Im Artikel erwähnt

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

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