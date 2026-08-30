MotoGP-Live-Ticker: Marc Marquez regierte im MotorLand vor KTM-Held Acosta
Aprilia gegen Ducati, Bezzecchi gegen die Marquez-Familie – so der MotoGP-Kampf im MotorLand. Dazu ein starker Pedro Acosta und Noch-WM-Leader Jorge Martin. Der Aragon-GP hatte alles zu bieten.
Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP mischte mit Pedro Acosta ein anderer Spanier ganz vorne mit. Doch als es ins Finale ging, zeigte Marc Marquez weltmeisterlich auf.
Der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mit alle Geschehnissen zum Aragon-GP 2026:
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