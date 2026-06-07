MotoGP-Live-Ticker Balaton Park: Schlägt Marc Marquez auch im Ungarn-GP zu?

Am Sprint-Samstag erlebte die MotoGP einen verlässlich starken Marco Bezzecchi auf Platz 3 und einen Spitzenauftritt von KTM-Youngster Pedro Acosta auf Position 2. Doch beide hatten keine Chance gegen Marc Marquez. Der Weltmeister nutzte die Pole-Position und machte sich zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg aus dem Staub.

Werbung

Werbung

Während «MM93» triumphierte, stritten sich die weiteren Ducati-GP26-Piloten um den letzten WM-Punkt, mit dem besseren Ende für Pecco Bagnaia. Dazu kam ein heißer Fermin Aldeguer, der am Sonntag weniger Fehler machen und aufs GP-Podium fahren will. Spannend auch: Wie schlagen sich die Rookies? Diogo Moreira holte schon im Sprint Punkte und Toprak Razgatlıoglu zeigte sich einmal mehr als «Renntier».

Alles zum Großen Preis von Ungarn der MotoGP im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

Werbung

Werbung