Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Live-Ticker Balaton Park: Schlägt Marc Marquez auch im Ungarn-GP zu?

Nach einer Lehrstunde vom MotoGP-Champion geht es jetzt über die GP-Distanz und die Frage: Hat Marc Marquez die Kraft für einen zweiten Streich? Pedro Acosta und die Aprilia-Gang wollen es verhindern.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Im Balaton-Sprint enteilte Champion Marc Marquez dem Feld
Im Balaton-Sprint enteilte Champion Marc Marquez dem Feld
Foto: Gold and Goose
Im Balaton-Sprint enteilte Champion Marc Marquez dem Feld
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Sprint-Samstag erlebte die MotoGP einen verlässlich starken Marco Bezzecchi auf Platz 3 und einen Spitzenauftritt von KTM-Youngster Pedro Acosta auf Position 2. Doch beide hatten keine Chance gegen Marc Marquez. Der Weltmeister nutzte die Pole-Position und machte sich zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg aus dem Staub.

Werbung

Werbung

Während «MM93» triumphierte, stritten sich die weiteren Ducati-GP26-Piloten um den letzten WM-Punkt, mit dem besseren Ende für Pecco Bagnaia. Dazu kam ein heißer Fermin Aldeguer, der am Sonntag weniger Fehler machen und aufs GP-Podium fahren will. Spannend auch: Wie schlagen sich die Rookies? Diogo Moreira holte schon im Sprint Punkte und Toprak Razgatlıoglu zeigte sich einmal mehr als «Renntier».

Alles zum Großen Preis von Ungarn der MotoGP im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

03

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

07

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

08

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

10

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien