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MotoGP-Live-Ticker Brasilien: Bezzecchi und Martin entzauberten Ducati

Marco Bezzecchi demonstrierte sein Form und den Speed der MotoGP-Aprilia. Mit Teamkollege Jorge Martin im Schlepptau demontierte «Bezz» die Ducati-Piloten und fuhr in Brasilien zur WM-Führung.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi in Führung in Brasilien!
Marco Bezzecchi in Führung in Brasilien!
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi in Führung in Brasilien!
© Gold and Goose

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Auch dank bester Ausgangslage war der Sprint der Königsklasse eine Angelegenheit für die Renner aus Bologna, angeführt von Weltmeister Marc Márquez Doch nur knapp dahinter: drei bissige Aprilia-Asse. Jorge Martín, der 2025 nie auf dem Podest zu sehen war, Marco Bezzecchi und Ai Ogura waren dem Ducati-Duo eng auf den Fersen.

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Spannend auch die Frage: Konnte KTM nach dem Sprint zu alten Stärke zurückfinden oder wurde Pedro Acosta die WM-Führung bereits im vierten Rennen des Jahres wieder los? Und – wie schlugen sich die Rookies mit Volksheld Diogo Moreira und Superbike-Ikone Toprak Razgatlioglu? Die Antworten aus Südamerika lieferte der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

6

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