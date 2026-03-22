MotoGP-Live-Ticker Brasilien: Bezzecchi und Martin entzauberten Ducati

Auch dank bester Ausgangslage war der Sprint der Königsklasse eine Angelegenheit für die Renner aus Bologna, angeführt von Weltmeister Marc Márquez Doch nur knapp dahinter: drei bissige Aprilia-Asse. Jorge Martín, der 2025 nie auf dem Podest zu sehen war, Marco Bezzecchi und Ai Ogura waren dem Ducati-Duo eng auf den Fersen.