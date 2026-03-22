MotoGP-Live-Ticker Brasilien: Bezzecchi und Martin entzauberten Ducati
Marco Bezzecchi demonstrierte sein Form und den Speed der MotoGP-Aprilia. Mit Teamkollege Jorge Martin im Schlepptau demontierte «Bezz» die Ducati-Piloten und fuhr in Brasilien zur WM-Führung.
Auch dank bester Ausgangslage war der Sprint der Königsklasse eine Angelegenheit für die Renner aus Bologna, angeführt von Weltmeister Marc Márquez Doch nur knapp dahinter: drei bissige Aprilia-Asse. Jorge Martín, der 2025 nie auf dem Podest zu sehen war, Marco Bezzecchi und Ai Ogura waren dem Ducati-Duo eng auf den Fersen.
Spannend auch die Frage: Konnte KTM nach dem Sprint zu alten Stärke zurückfinden oder wurde Pedro Acosta die WM-Führung bereits im vierten Rennen des Jahres wieder los? Und – wie schlugen sich die Rookies mit Volksheld Diogo Moreira und Superbike-Ikone Toprak Razgatlioglu? Die Antworten aus Südamerika lieferte der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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