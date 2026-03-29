Live-Ticker aus den USA: Aprilia dominiert mit Doppelsieg, Marc Marquez 5.
Beim GP der USA setzte Aprilia erneute die klare Siegerbotschaft ab! Marco Bezzecchi stellte einen neuen Rekord auf und siegte vor Jorge Martin. Acosta starker Dritter; Marc Marquez kam bis auf 5.
Die klarsten Antworten auf alle offenen Fragen nach dem Sprint am Samstag bracht das Aprilia-Werksteam mit einem weiteren Doppelsieg an den Mann. Bezzecchi siegte am Sonntag am Ende souverän vor Jorge Martin.
KTM jubelte mit Pedro Acosta – und Enea Bastianini, der Weltmeister Marc Marquez das Leben für Platz 5 schwer machte. Freude auch bei bei Rookie Toprak Razgatlioglu, der auf dem Circuit of the Americas den ersten WM-Punkt als MotoGP-Pilot einfuhr.
Von der Besichtigungsrunde bis zur Siegerehrung – der Live-Ticker berichtete aus Texas:
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