Live-Ticker aus den USA: Aprilia dominiert mit Doppelsieg, Marc Marquez 5.

Die klarsten Antworten auf alle offenen Fragen nach dem Sprint am Samstag bracht das Aprilia-Werksteam mit einem weiteren Doppelsieg an den Mann. Bezzecchi siegte am Sonntag am Ende souverän vor Jorge Martin.

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KTM jubelte mit Pedro Acosta – und Enea Bastianini, der Weltmeister Marc Marquez das Leben für Platz 5 schwer machte. Freude auch bei bei Rookie Toprak Razgatlioglu, der auf dem Circuit of the Americas den ersten WM-Punkt als MotoGP-Pilot einfuhr.

Von der Besichtigungsrunde bis zur Siegerehrung – der Live-Ticker berichtete aus Texas:

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Zweimal Aprilia, einmal KTM: Bezzecchi, Martin und Acosta machten das Tempo Foto: Gold and Goose Zweimal Aprilia, einmal KTM: Bezzecchi, Martin und Acosta machten das Tempo © Gold and Goose