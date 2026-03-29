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Live-Ticker aus den USA: Aprilia dominiert mit Doppelsieg, Marc Marquez 5.

Beim GP der USA setzte Aprilia erneute die klare Siegerbotschaft ab! Marco Bezzecchi stellte einen neuen Rekord auf und siegte vor Jorge Martin. Acosta starker Dritter; Marc Marquez kam bis auf 5.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Fünfter Sieg in Serie für Marco Bezzecchi
Fünfter Sieg in Serie für Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Fünfter Sieg in Serie für Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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Die klarsten Antworten auf alle offenen Fragen nach dem Sprint am Samstag bracht das Aprilia-Werksteam mit einem weiteren Doppelsieg an den Mann. Bezzecchi siegte am Sonntag am Ende souverän vor Jorge Martin.

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KTM jubelte mit Pedro Acosta – und Enea Bastianini, der Weltmeister Marc Marquez das Leben für Platz 5 schwer machte. Freude auch bei bei Rookie Toprak Razgatlioglu, der auf dem Circuit of the Americas den ersten WM-Punkt als MotoGP-Pilot einfuhr.

Von der Besichtigungsrunde bis zur Siegerehrung – der Live-Ticker berichtete aus Texas:

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Zweimal Aprilia, einmal KTM: Bezzecchi, Martin und Acosta machten das Tempo
Zweimal Aprilia, einmal KTM: Bezzecchi, Martin und Acosta machten das Tempo
Foto: Gold and Goose
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© Gold and Goose

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

63

19

39:00,191

2:02,530

32

02

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

Alex Márquez

Alex Márquez

73

19

+2,089

2:02,678

29

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

49

19

+3,594

2:02,847

22

04

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

21

19

+10,732

2:02,759

18

05

Jack Miller

Jack Miller

Pramac Racing

Jack Miller

Jack Miller

43

19

+11,857

2:03,086

11

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

19

+12,238

2:02,815

10

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

KTM

Enea Bastianini

Enea Bastianini

23

19

+12,815

2:02,914

9

08

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Luca Marini

Luca Marini

10

19

+15,646

2:03,312

10

09

Ai Ogura

Ai Ogura

TrackHouse Racing

Ai Ogura

Ai Ogura

79

19

+16,344

2:03,200

8

10

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

20

19

+18,255

2:03,026

10

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