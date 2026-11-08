MotoGP Live-Ticker Katar: Steigt Marc Marquez in den Rennsport-Olymp auf?

Es ist angerichtet: Ducati-Lenovo-Pilot Marc Marquez kann bereits beim Großen Preis von Katar MotoGP-Weltmeister 2026 werden. Es wäre der achte Titel in der Königsklasse und die zehnte Krönung insgesamt für Spaniens Motorrad-Ikone. Doch: Um sich in der Wüste von Katar in den Rennsport-Olymp zu erheben, muss Marc Marquez das Rennen am Sonntag gewinnen.

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Erst recht nach dem dramatischen Sprint am Samstag, bei dem Marco Bezzecchi nach Kontakt mit Marc Marquez aus dem Titelkampf schlitterte und einem heldenhaften Jorge Martin , wird die Aprilia-Armada nichts unversucht lassen, um die Titelentscheidung zu verschieben. Beste Karten hat Marco Bezzecchi, der in Losail mit Rundenrekord Startplatz 1 geholt hatte.

Zieht Marc Marquez zum Titelgewinn durch, feiert ein Aprilia-Athlet oder triumphiert erneut Losail-Spezialist Fabio Di Giannantonio? Die Antworten liefert der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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