MotoGP Live-Ticker Katar: Steigt Marc Marquez in den Rennsport-Olymp auf?
Der dramatische MotoGP-Sprint endete mit einem weiteren Marc-Marquez-Triumph. Der Spanier kann beim Katar-GP den Titel holen – was die Aprilia-Helden Bezzecchi und Martin unbedingt verhindern wollen.
Es ist angerichtet: Ducati-Lenovo-Pilot Marc Marquez kann bereits beim Großen Preis von Katar MotoGP-Weltmeister 2026 werden. Es wäre der achte Titel in der Königsklasse und die zehnte Krönung insgesamt für Spaniens Motorrad-Ikone. Doch: Um sich in der Wüste von Katar in den Rennsport-Olymp zu erheben, muss Marc Marquez das Rennen am Sonntag gewinnen.
Erst recht nach dem
Zieht Marc Marquez zum Titelgewinn durch, feiert ein Aprilia-Athlet oder triumphiert erneut Losail-Spezialist Fabio Di Giannantonio? Die Antworten liefert der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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