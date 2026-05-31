MotoGP-Live-Ticker, Mugello: Siegt Ducati im GP nach Aprilia-Sprint-Doppel?

Lange lief in Mugello alles wie gewohnt für Ducati Corse. Beim Heimauftritt führte Fabio Di Giannantonio alle Trainings an. Doch mit dem Qualifying gaben die Aprilia-Piloten das Tempo vor. Erstmals seit 15 Jahren steht in Mugello keine Ducati in der ersten Startreihe. Nicht nur Fabio Di Giannantonio wird beim Großen Preis alles auf Sieg setzen.

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Spannend auch die Frage: Wie schlägt sich Marc Marquez bei seinem ersten GP nach seiner Verletzungspause? Auch KTM braucht dringend Erfolgserlebnisse. Alles zum Großen Preis von Italien aus der Toskana im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.