MotoGP-Live-Ticker, Mugello: Siegt Ducati im GP nach Aprilia-Sprint-Doppel?
Beim siebten Event der MotoGP in Italien geht es hitzig zu. Erst diktierte Ducati, dann übernahmen die Aprilia-Piloten. Gelingt der Ducati-Armada nach Niederlagen in Quali und Sprint die Revanche?
Lange lief in Mugello alles wie gewohnt für Ducati Corse. Beim Heimauftritt führte Fabio Di Giannantonio alle Trainings an. Doch mit dem Qualifying gaben die Aprilia-Piloten das Tempo vor. Erstmals seit 15 Jahren steht in Mugello keine Ducati in der ersten Startreihe. Nicht nur Fabio Di Giannantonio wird beim Großen Preis alles auf Sieg setzen.
Spannend auch die Frage: Wie schlägt sich Marc Marquez bei seinem ersten GP nach seiner Verletzungspause? Auch KTM braucht dringend Erfolgserlebnisse. Alles zum Großen Preis von Italien aus der Toskana im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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