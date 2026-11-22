Am Sprint-Samstag sahen die Fans im Autodromo von Portimao und Fans weltweit auf den Bildschirmen ein unvergessliches MotoGP-Rennen. Hauptdarsteller Marc Marquez hatte auf der Werks-Ducati alle Trümpfe in der Hand, doch die Geschichte der MotoGP-WM 2026 nahm vorerst noch einmal einen anderen Verlauf. Marquez rutschte ins Aus, Bezzecchi triumphierte und Martin lieferte mit Platz 5 ab. Damit wurde die scheinbar sichere Titelvergabe zwei Minuten vor der Flagge erneut vertagt.

Werbung

Werbung

Im Großen Preis von Portugal schloss Marc Marquez seine große Mission ab. Während die Aprilia-Piloten auf und davon fuhren und ihren Job perfekt erledigten, steuerte Marc Marquez die Werks-Ducati auf Platz 8 über die Linie – was den größten Triumph Spaniens Ausnahme-Racer sicherstellte. Marco Bezzecchi feierte den Doppelsieg in Portimao – Marc Marquez die Weltmeisterschaft!